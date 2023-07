La polémica por el multitudinario recibimiento a Bernardo ‘Ñoño’ Elías fue seguida por la controversia ante la entrega de firmas e inscripción oficial ante la Registraduría de Santander Lopesierra, más conocido bajo el alias del hombre Marlboro, como candidato a la alcaldía de Maicao, La Guajira.



Distintos sectores expresaron su rechazo a que una persona que fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos (tras su extradición pagó una pena de 18 años) aparezca en un tarjetón nuevamente.Se trata de un hombre que ha mezclado política con narcotráfico. En el pasado ocupó una curul en el Senado.

“Se envía un muy mal mensaje”, expresó el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa. Aunque reconoció que el exsenador ya pagó por sus crímenes, “es un personaje que representa épocas oscuras de un departamento que sigue siendo de los más pobres del país y ha tenido señalamientos de su clase política en la criminalidad”.



Por esa misma colectividad se manifestó David Luna, que recordó la inhabilidad que tendría Lopesierra. "Candidatos sancionados o condenados no pueden aspirar, ya que jurídicamente la Ley se los impide, pero además moralmente deberían abstenerse de hacerlo por respeto a la ciudadanía", aseveró el de Cambio Radical.



En la Alianza Verde también hubo pronunciamientos en contra de una posible candidatura de Lopesierra. La representante Katherine Miranda censuró tanto este hecho como el recibimiento que tuvo el ‘Ñoño’ Elías hace unos días. Ella no solo condenó ambos casos, sino que cuestionó sus posibles alianzas. “No me sorprende el recibimiento del ‘Ñoño’ ni la aspiración del ‘hombre Marlboro’ a la alcaldía de Maicao. Acá la pregunta es sobre los partidos políticos aliados”.



Jota Pe Hernández, también de los verdes, fue otro de los que se pronunció en contra de la aspiración a la alcaldía de Maicao. Este recordó la mención de Santander Lopesierra en el caso de Nicolás Petro y pidió que se aclaren los hechos en este tema. EL TIEMPO consultó a otros dirigentes políticos en La Guajira quienes prefirieron no referirse al tema debido a las implicaciones que tendría en la región la figura de Lopesierra.

No obstante, coincidieron en que no ven mucho futuro en esta aspiración, pues la Constitución es clara en que un condenado por delitos que no son de corte político quedan inhabilitados para ser candidatos a un cargo de elección popular. No importa si la acción penal fue en Colombia o en otro país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría en sus manos el futuro de la candidatura de Santander Lopesierra. Desde la Registraduría aclararon que la inscripción, ocurrida a inicio de semana, no implica necesariamente que la postulación esté en firme, pues esta solo debe velar por que se cumplan requisitos como las firmas.

A la aspiración del conocido como ‘hombre Marlboro’ le resta pasar el examen del Consejo Nacional Electoral (CNE) y allí sería muy probable que no supere la prueba final. De acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, el tribunal electoral podrá “decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución”.



Ayer, EL TIEMPO reveló un concepto de la Función Pública en la aspiración electoral de otro extraditado que serviría de guía al caso de Lopesierra: “Con base en los argumentos expuestos, esta Dirección Jurídica considera que una persona que ha sido condenada por el delito de narcotráfico, en Colombia o en el exterior, no podrá inscribirse ni ser elegido”.

