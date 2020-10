Reaparece 'John Calzones’ en Yopal ¿vuelve a la urbanización ilegal?

El cuestionado exalcalde de Yopal John Jairo Torres Torres, a quien se le conoce como 'John Calzones' y quien fue condenado por urbanización ilegal y además sigue investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, volvió al ruedo tras permanecer internado varios días en un hospital por cuenta del covid-19.

A través de sus redes sociales y en diversas entrevistas promete un programa de 10 mil viviendas que denomina ‘Shaddai’, el problema es que no existe permiso alguno para dicho plan, pues ni siquiera está proyectado en el Plan de Ordenamiento Territorial.



Es más, admitió que ni siquiera tiene el lote para construirla. Por eso las autoridades locales están alertas.



En Yopal dicen que él vive en un apartamento en uno de los edificios más exclusivos de la capital casanareña. Pero él le aseguró a EL TIEMPO que vive es una finca dedicado a trabajar.



Lo cierto es que por lo que él mismo ha dicho, está fraguando no solo una nueva urbanización, que hasta ahora no tiene ninguno de los requisitos legales, sino que, además, amenaza con impulsar un proceso de revocatoria al actual mandatario para lograr su cometido.



Pero el tema no deja de causar inquietud especialmente en algunas autoridades locales, pues Torres fue el gestor de la Ciudadela la Bendición, un proyecto para 5.000 familias que ha tenido toda suerte de inconvenientes.



El punto es que las viviendas se edificaron en predios que estaban en proceso de extinción de dominio y sin contar con la licencia de construcción en la vereda San Rafael. Esto, obviamente, le costó los problemas con la justicia. Y con sus nuevos anuncios, en Yopal insisten en que Torres quiere volver a sus andanzas.



Según la Oficina de Planeación Municipal, producto de la ilegalidad hoy hay más de 5.000 familias sin servicios públicos domiciliarios óptimos, con problemas sociales, de salud y de inseguridad, entre otras porque centenares de familias extranjeras se han asentado en lotes que Torres Torres no alcanzó a vender y otros tantos que han invadido.



Según el mismo ‘Calzones’, como lo ha indicado en videos en Facebook, “la molestia radica en que ahora el alcalde Luis Eduardo Castro busca a través de la Sociedad de Activos Especiales (S.A.E), legalizar los terrenos”. Se busca que quienes han sido engañados, dejen de pagar mes a mes por un lote sin escrituras, y del cual se desconoce su futuro.



Y para Torres, la solución es iniciar un nuevo proyecto involucrando a 10 mil familias.



Aunque dice que lo hará cumpliendo la ley, lo cierto es que ante la alcaldía no ha tramitado nada.



Claro que en diálogo con EL TIEMPO el exalcalde aseguró que lo de él “por ahora es un proyecto”. Pero como está el antecedente de La Bendición, en Yopal el asunto es tomado en serio.



Con muchos procesos

Actualmente cursan en la Fiscalía General de la Nación por lo menos 20 procesos en contra del condenado urbanizador ilegal por amenazas, estafa, inasistencia alimentaria, constreñimiento, injuria y calumnia, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, daño en los recursos naturales, entre otros.



“Tengo más de 30 procesos. Tengo más procesos que las Farc”, aseguró el exalcalde.



Pero también hay que resaltar que a Torres le fueron decomisados bienes por un valor superior a 100 mil millones de pesos, en este proceso de extinción de dominio que se le siguió.



Según las autoridades en Yopal, en el sector de la Ciudadela la Bendición recaen parte de los problemas de inseguridad que vive la capital de Casanare, ya que en sus inmediaciones se instaló un asentamiento urbano en el que se ha detectado presencia de grupos delincuenciales, bandas dedicadas al microtráfico, desguazadero de motos, raponeo de bolsos y celulares especialmente a mujeres y asalto a establecimientos comerciales.



En Yopal además creen que de iniciarse un nuevo proyecto de vivienda ilegal, uno de los primeros en acogerse podrían ser los migrantes por su cercanía con el vecino país.



De todas maneras la Alcaldía de esta capital asegura que bajo ninguna circunstancia se permitirá el desarrollo una nueva ciudadela sin que tenga los permisos necesarios.



