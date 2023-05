Este jueves, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió anular la elección del senador por el Pacto Histórico Roy Barreras; el alto tribunal argumentó que el presidente del Congreso no cumplió con su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de las elecciones, por lo que incurrió en ‘doble militancia'.



“El Consejo de Estado anula elección de Roy Barreras, al concluir que incurrió en doble militancia, por incumplir su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para elecciones de congreso periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad”, indicó el tribunal.

Además, el Consejo de Estado detalló que “La Sección Quinta analizó las normas constitucionales aplicables al asunto y los precedentes de la Corporación, y determinó que con los Actos Legislativos 01 del 2003 y de 2009, el constituyente buscó el fortalecimiento del sistema de bancadas y la disciplina de los miembros de los partidos, además, se precisó que la expulsión del demandado del Partido de La 'U', no lo eximía de su deber de renunciar a la curul, en el plazo constitucionalmente establecido”.

Reacciones ante el fallo del Consejo de Estado

Fueron varias las reacciones que se dieron ante la decisión del alto tribunal, uno de los primeros en referirse fue el propio afecto, quien a través de sus redes sociales aceptó el fallo del Consejor de Estado.



“Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace 6 meses unos días. Regresaré. Colombia seguirá contando conmigo”, escribió Roy Barreas en su cuenta de Twitter.

Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace… — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 5, 2023

El primer en referirse a la decisión del alto tribunal, fue el senador Iván Cepeda quien le dio su apoyo y afirmó que se debe estudiar el fallo. “Mi solidaridad con Roy Barreras. Se deberá estudiar la decisión del Consejo de Estado e interponer los recursos de ley. Es evidente la campaña para frustrar los cambios y reformas que impulsa nuestro gobierno. Pero no lo van a lograr. Las transformaciones están en curso”.

Mi solidaridad con @RoyBarreras. Se deberá estudiar la decisión del Consejo de Estado e interponer los recursos de ley. Es evidente la campaña para frustrar los cambios y reformas que impulsa nuestro gobierno. Pero no lo van a lograr. Las transformaciones están en curso. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 5, 2023

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que: “pierde el Pacto Histórico un alfil esencial para tramitar leyes que transformen el país, y efectivamente adelanten la transformación y el cambio. Pierde el Pacto Histórico la oportunidad de la construcción de consensos en el marco de la diferencia. Y gana la política un hombre activo que bien puede ser Alcalde o Gobernador, o jugar en las próximas presidenciales”.



Ospina añadió que el Valle del Cauca “pierde un senador y un presidente del Congreso, que podría incidir en las transformaciones y en las angustias que todos vivimos”.



Por otro lado, el senador Jota Pe Hernández respaldó la decisión del Consejo de Estado y señaló: "Esta es una muestra y un mensaje claro a todo los politiqueros, y es que aquí no pueden hacer lo que les da la gana, ustedes no tiene corona, ustedes no son intocables”.

🔴Sobre la destitución de Roy Barreras pic.twitter.com/RfHXANXbm0 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) May 5, 2023

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

