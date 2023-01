La noticia del acuerdo del cese bilateral del fuego anunciado el 31 de diciembre por el presidente Gustavo Petro con cinco grupos armados, entre ellos la guerrilla del Eln, fue una noticia celebrada en el país.



Sin embargo, este martes se conoció un comunicado de esa guerrilla en el que expresa que no habían alcanzado ningún acuerdo, pues ni siquiera se había discutido dicha propuesta con el Gobierno Nacional.



"La Delegación de Diálogos del Eln no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", informó el Comando Central del grupo.



Esta situación causó revuelo en diversos sectores políticos y algunos incluso calificaron el hecho como una vergüenza con la ciudadanía.

Es una falta de respeto con la ciudadanía que hace dos días el Presidente @petrogustavo haya anunciado cese al fuego con el ELN y hoy, sea desmentido por el mismo grupo guerrillero en comunicado. Con La Paz y la seguridad del país no se juega, los colombianos exigimos seriedad. — David Luna (@lunadavid) January 3, 2023

Así lo expresó el senador por Cambio Radical David Luna, quien cuestionó que la guerrilla haya desmentido al presidente Petro y agregó que "con la paz y la seguridad del país no se juega, los colombianos exigimos seriedad".



El también senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa aseguró que el Estado debe seguir combatiendo a los grupos criminales y comentó que los anuncios del Gobierno son inciertos.

El presidente de la Republica no puede mentirle al país, solo para aparentar logros que no ha conseguido. Ni puede maniatar a la Fuerza Pública, por encima de la Constitución. https://t.co/l4rrajdpLJ — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) January 3, 2023

“Aún no se inician las negociaciones a los acuerdos de paz y los colombianos ya tienen fatiga, ese afán desmedido del Gobierno de realizar anuncios que no permiten tener certeza sobre si ese cese al fuego va a evitar el narcotráfico, homicidio y extorsión”, aseveró. Y agregó: “El Eln anunció que no ha presentado ningún acuerdo, la Fuerza Pública debe seguir combatiendo a los criminales”.



El excandidato presidencial Federico Gutiérrez, por su parte, expresó que "lo más grave de esto es que ya el gobierno tiene maniatada a la Fuerza Pública y la población civil está indefensa. No solo es improvisación, es la entrega del país a los grupos criminales".

No es un asunto menor que el ELN diga que no ha acordado un cese bilateral del fuego con su gobierno, @petrogustavo, acuerdo que usted anunció en este trino.

Contradicciones como esta le hacen daño grave al proceso de paz.

¿Qué explicación tiene para darnos a los colombianos? https://t.co/QZx3o4xakq pic.twitter.com/S9msHLEfQG — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) January 3, 2023

"Ya habíamos advertido que el Gobierno lanza globos a ver si cogen vuelo. Jamás imaginando que se aplicara a semejante decisión riesgosa de paralizar la fuerza pública. ¿Qué es lo que realmente se busca?", señaló la exministra del Interior del gobierno de Iván Duque Nancy Patricia Gutiérrez.



Quien también se pronunció fue el exsenador Jorge Robledo, quien ha sido uno de los principales críticos del gobierno Petro, pero ha respaldado la intención de alcanzar un acuerdo de paz con el Eln.



Para Robledo no es un asunto menor que el Eln diga que no ha acordado un cese bilateral del fuego. "Contradicciones como esta le hacen daño grave al proceso de paz.

¿Qué explicación tiene para darnos a los colombianos?".



