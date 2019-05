Uribismo arremete contra la JEP tras decisión que favorece a Santrich

Tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar al exguerrillero de las Farc Jesús Santrich, se comenzó a generar un nuevo debate entre sectores políticos del país.

Mientras los defensores del proceso de paz celebraron la decisión, sectores de derecha, especialmente del Centro Democrático, rechazaron la decisión de la JEP.

COMUNICADO

La sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un Cogobierno con el narcotráfico pic.twitter.com/2ZwZ4DgVgH — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 16 de mayo de 2019

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador del partido Farc Carlos Antonio Lozada, quien dijo que

(Lea también: JEP decide no extraditar a Santrich y ordena su libertad)

La fuerza de la verdad es mayor a la de aquellos que apelan a la trampa y la mentira para impedir la paz de Colombia. #SantrichLibreYa pic.twitter.com/NJ6xUZZb1V — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) 15 de mayo de 2019

Por obligación legal Representante @EDR_CD tenía que compulsar copias a autoridad competente de cualquier persona mencionada en un proceso. Ex fiscal Montealegre responde desproporcionadamente confesando que persiguió a Uribe y su círculo cercano. Eso también hay que investigarlo — Santiago Valencia G. (@sanvalgo) 15 de mayo de 2019

“Exigimos la libertad inmediata de nuestro camarada @JSantrich_FARC. Que el fiscal Néstor Humberto Martínez @FiscaliaCol termine con este montaje y se den todas las garantías para su ejercicio político”, escribió la senadora Sandra Ramírez en su cuenta de Twitter.



Jorge Rojas, candidato del sector de Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá afirmó que

no hay pruebas de que Santrich cometió delitos después de la firma del acuerdo, por lo que "la JEP aplica garantía de no extradición (...). Podría asumir su curul en la Cámara de Representantes. La JEP funciona, la paz es posible".



Por el lado del uribismo el senador Fernando Araujo criticó a la JEP e incluso aseveró que actúan como “cómplices” y no como jueces.

La JEP se desacredita sola pic.twitter.com/zAdRAr8ltY — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) 15 de mayo de 2019

Balance de la JEP:



1) no escucha a las víctimas de la Corp Rosa Blanca

2) audiencia a Timochenko a puerta cerrada. El terrorista victorioso

3) libertad para Santrich

4) escándalos de corrupción

5) fortín burocrático



Esta justicia si que es especial. Dudo que sea para la paz — Fernando Araújo (@FNAraujoR) 15 de mayo de 2019

“Ya veremos al narco terrorista Jesús Santrich, sin pedir perdón ni reparar a las víctimas en el Congreso actuando con cinismo. La paz no puede ser sinónimo de impunidad y narcotráfico”.



Por su parte el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Manuel Daza, afirmó que la JEP “no ha sido capaz de hacer comparecer al terrorista alias El Paisa ni al bandido de Iván Márquez. Y ahora, como si fuera poco, ordena libertad del narco Santrich. Para Farc sólo garantías. Al parecer tienen licencia para seguir delinquiendo”.

Uno de los críticos más fuertes fue el senador uribista Carlos Felipe Mejía, quien aseguró que este será un "tribunal de bolsillo". "Hoy decidieron por encima de la justicia, de las pruebas y de la solicitud de extradición de USA, dejar libre al mafioso Santrich. Qué verguenza".

#LasCosasComoSon | Sobre la decisión de la @JEP_Colombia de aplicar la garantía de no extradición a ‘Jesús Santrich’. pic.twitter.com/HEy8DKdWF6 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 15 de mayo de 2019

El presidente del Senado, Ernesto Macías, aseveró que esa decisión de la JEP lo tiene "aterrado" y que el tribunal de paz pierde legitimidad. "Está golpeado lo que hicieron, golpeado todo el proceso de paz, golpeado todo lo que viene, porque si hicieron esto, ¿qué más se puede esperar de aquí para adelante".



Para el senador por Cambio Radical Richard Aguilar, este caso debió pasar a la justicia ordinaria, pues "las pruebas eran muy contundentes de la comisión de un hecho ilícito posterior al acuerdo".



David Barguil, del Partido Conservador, aseveró que la decisión afecta la confianza ciudadana y "mina la confianza de los sistemas de justicia de Estados Unidos y de Colombia, por eso creo que es muy grave lo sucedido y tendrá, por supuesto, clarísimas repercusiones".



El senador Roy Barreras, uno de los principales defensores del acuerdo de paz con las Farc aseveró a los colombianos "nos compete respetar los fallos de esa justicia".



Al igual que Barreras opinó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien dijo que es una decisión que se tomó con suficientes elementos de juicio y la calificó como responsable, "frente a la cual lo único que cabe es el respeto y el acatamiento. La JEP solicitó, de una manera reiterada, a las autoridades de Estados Unidos las supuestas pruebas y en este caso no fueron remitidas y, por lo tanto, ha tomado una decisión que es totalmente en derecho y debe ser acatada".





POLÍTICA