Tras varios días de incertidumbre en el ambiente político, este sábado el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga anunció desde Barranquilla que, por ahora, seguirá por su propia cuenta y no se unirá al Equipo por Colombia.



"Integrantes de dicha coalición han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar con dicha coalición y continuaré mi candidatura por un país libre", indicó Zuluaga junto al expresidente y en compañía de los candidatos al Congreso del Centro Democrático.



Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Miembros del partido de Gobierno no se mostraron muy contentos con la decisión, resaltando que es una lástima no haber logrado una unión entre los partidos de derecha para llegar con un candidato único a los comicios de mayo y poder derrotar así al candidato de izquierda.



"Lástima que nadie escarmiente en cabeza ajena. Venezuela ha padecido por más de dos décadas una cruel narcodictadura, mientras la oposición por mezquindad de algunos líderes ha sido incapaz de unirse y estar a la altura del reto para recuperar la democracia", escribió Paola Holguín, número seis en la lista al Senado del partido de Gobierno.



Lástima que nadie escarmiente en cabeza ajena. Venezuela ha padecido por más de dos décadas una cruel narcodictadura, mientras la oposición por mezquindad de algunos líderes ha sido incapaz de unirse y estar a la altura del reto para recuperar la democracia — Paola Holguín #6CD 🇨🇴 (@PaolaHolguin) January 16, 2022

Por otro lado, Ernesto Macías, quien esta vez decidió no presentarse a las elecciones legislativas del mes de marzo, tildó el anuncio como "un salto al vacío", añadiendo que "las amenazas sobre la democracia y el país exigen sensatez en las decisiones".

Las amenazas sobre la democracia y el país exigen sensatez en las decisiones. No es un momento para dar saltos al vacío. https://t.co/RAVjsL8lb4 — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) January 16, 2022

El aspirante a la Cámara por esa misma colectividad, Juan Espinal, resaltó que aunque "la unidad es clave para salvar al país", es necesario "tener dignidad" y "no se vale como han maltratado al doctor Óscar Iván Zuluaga y a nuestro partido".



Su posición es muy parecida a la de Paloma Valencia, quien le había pedido a la colectividad dirigida por Álvaro Uribe no unirse con la coalición de centro derecha debido a que, según ella, algunos de sus integrantes habían "maltratado" a Zuluaga y vetado a los millones de colombianos que votan por el uribismo.



La Unidad es clave para salvar al país, pero hay que tener dignidad, no se vale como han maltratado al doctor @OIZuluaga y a nuestro partido @CeDemocratico



La lucha por la patria requiere coraje más que nunca, vamos a defender la libertad de los colombianos con firmeza! 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 — Juan Espinal CD 116 (@Juan_EspinalR) January 16, 2022

María Fernanda Cabal, poco antes de que se conociera el anuncio públicamente, compartió un comunicado en el que aseguró que "lo más importante es el país, no las coaliciones. La gente no vota por coaliciones; la gente vota por personas, vota porque está de acuerdo con las ideas, las propuestas y los compromisos".



De igual manera, resaltó que en este momento lo más importante es la unión entre los miembros del Centro Democrático.

#Comunicado / Lo más importante es el país, no las coaliciones



La gente no vota por coaliciones; la gente vota por personas, vota porque está de acuerdo con las ideas, las propuestas y los compromisos. pic.twitter.com/8UegzhRpEC — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 16, 2022

Hasta el momento, ninguno de los candidatos presidenciales del Equipo por Colombia, entre los cuales se encuentran Alejandro Char, Dilian Francisca Toro, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, David Barguil y Aydeé Lizarazo, se han pronunciado al respecto.



No obstante, el candidato del partido Conservador había reiterado este sábado "un llamado a la unidad", asegurando que "no es momento de minucias ni de facciones partidistas. Es el momento de Colombia. No es poco lo que esta en juego. Que nada nos distraiga de los grandes intereses del país. Con pequeñeces ninguna cosa grande se puede hacer. Defendamos la democracia".

Reitero llamado a la unidad. No es momento de minucias ni de facciones partidistas. Es el momento de Colombia. No es poco lo que esta en juego. Que nada nos distraiga de los grandes intereses del país. Con pequeñeces ninguna cosa grande se puede hacer. Defendamos la democracia. — David Barguil (@davidbarguil) January 15, 2022

POLÍTICA