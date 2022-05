Luego de que la Corte Constitucional tumbara la reforma de la Ley de Garantías que el Congreso de la República aprobó el año pasado, no se hicieron esperar las reacciones de varios sectores políticos a la decisión del alto tribunal.



“Hablan de la caída de la reforma de la ‘ley de garantías’, cuando la modificación había sido mínima, es decir, a un párrafo de un parágrafo de la ley, en lo que tiene que ver con los convenios entre entidades del Estado”, dijo el senador por el Centro Democrático Ernesto Macías.



Y agregó: “Ahora, lo que sí preocupa es que la Corte se mueva por ruidos mediáticos y no actúe por principios constitucionales o dentro del Estado social de derecho. Considero a los alcaldes y gobernadores, porque a sus gobiernos los afectó la pandemia y encima de eso este fallo. Últimamente, pareciera que los fallos de la Corte solo buscan titulares”.



Por su parte, el senador electo por el partido Cambio Radical David Luna manifestó: “Celebro la acertada decisión de la Corte Constitucional al tumbar la reforma de la Ley de Garantías. Lo advertimos y el Gobierno no oyó para beneficiar politiqueros. Junto con José Daniel López demandamos y la Corte nos dio la razón. ¡Los recursos públicos y la democracia se respetan!”.



Asimismo, el senador Roy Barreras señaló: “ya se repartió el dinero del presupuesto nacional en una feria de contratos y utilizando bienes públicos a favor de la campaña del candidato del gobierno”. Y agregó: “Infortunadamente este fallo es tardío y no tiene efectos preventivos en estas elecciones, que era lo que estábamos esperando todos los colombianos”.



Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, dijo que si bien se respeta la decisión de la Corte, señaló que la Ley de Garantías “es un palo en la rueda para el desarrollo de este país”. De acuerdo con él, esta decisión paraliza más de 700 obras que se están ejecutando, muchas de ellas relacionadas con la mitigación del invierno. Para él, los costos de esto serán incalculables y las más afectadas serán las comunidades locales.



Por parte del Ministerio de Hacienda dijeron que respetan las decisiones judiciales y que quieren estudiar el fallo antes de hacer un pronunciamiento.



