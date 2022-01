Comienzan a darse las primeras reacciones desde la coalición Centro Esperanza, después de que el exministro Luis Gilberto Murillo denunciara que lo vetaron en la coalición y "ni siquiera consideraron mi candidatura" para presentarse en la consulta de marzo.



"Ayer vi con gran tristeza que la coalición dijo que el número de precandidatos delimita, y lo que es peor, ni siquiera consideraron por un simple criterio de inclusión que la llegada de una mujer y de un hombre afrocolombiano era la oportunidad perfecta para que el país se sintiera representado en su totalidad", indicó, concluyendo que va a continuar con su aspiración presidencial como candidato único de Colombia Renaciente, pero "retirando su intención de ser precandidato de la coalición".

Ante esto el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, le dijo al exministro que "lamento tu decisión de retirarte de la coalición Centro Esperanza. Espero que nos rencontremos pronto".



En el trino, citó un mensaje que había publicado en Twitter el pasado 18 de enero, en el cual le daba la bienvenida a él y a Ingrid Betancourt para participar en la consulta interpartidista del 13 de marzo.



"Bienvenidos Ingrid Betancourt y Luis Guillermo Murillo a la consulta interpartidista de coalición Centro Esperanza. Con su conocimiento, experiencia y visión de país enriquecerán el debate sobre cómo cambiar a Colombia sin rabia ni odio. Vamos a construir juntos", decía en el trino de Fajardo.



.@LuisGMurillo, lamento tu decisión de retirarte de la @CoaliEsperanza. Espero nos reencontremos pronto. https://t.co/5MoG5McTn7 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 21, 2022

Por otro lado, el precandidato Juan Fernando Cristo lo invitó a que reconsidere su decisión, resaltando que la semana pasada también le había dado la bienvenida para participar en la consulta interpartidista.



"Me sorprende la decisión de Luis Guillermo Murillo. Esta semana dimos la bienvenida a su participación en la coalición Centro Esperanza. Su trayectoria, su compromiso con la sostenibilidad ambiental y los derechos de los afros es muy valioso. Lo invito a que reconsidere su posición", escribió Cristo en un trino en el que, al igual que Fajardo, citaba su mensaje inicial de bienvenida.



El 18 de enero también había trinado: "La decisión de Ingrid Betancourt y Luis Guillermo Murillo de participar en la consulta presidencial de la coalición Centro Esperanza es una muy buena noticia para el centro político y la apuesta por un cambio tranquilo para Colombia. Su aporte al debate será muy valioso. ¡Muy bienvenidos!"



Me sorprende la decisión de @LuisGMurillo . Esta semana dimos la bienvenida a su participación en la @CoaliEsperanza . Su trayectoria, su compromiso con la sostenibilidad ambiental y los derechos de los afros es muy valioso. Lo invito a que reconsidere su posición. https://t.co/ncIq89wxDh — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) January 21, 2022

Jorge Enrique Robledo se sumó a la petición de su compañero de coalición y le pidió al exministro de Ambiente que permanezca dentro de la consulta presidencial de la coalición.



"Colombia Renaciente, que es la fuera de origen afro que ha estado estimulando la precandidatura de Luis Gilberto Murillo, es parte de esta coalición desde hace meses", comenzó diciendo en un video que publicó en Twitter.



También añadió que desde el lunes pasado se aprobó nuevamente el ingreso del exministro a la coalición "como precandidato con plenos derechos".

Mi invitación muy cordial al doctor Luis Gilberto Murillo para que, por las siguientes razones, continúe como precandidato presidencial de la #CoaliciónCentroEsperanza2022

Video: 1:39 min. pic.twitter.com/KnZERM1qMY — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) January 21, 2022

Finalmente dijo que aunque en los medios de comunicación se ha señalado que en la coalición han dicho que 8 precandidatos son muchos, indicó que "sobre esto no se ha tomado ninguna decisión en la coalición y, en todo caso, esa preocupación no se dirige contra ningún precandidato en particular".



"Creo que lo que hay es un malentendido y le hago una invitación muy cordial a Luis Gilberto Murillo para que se quede aquí con nosotros (...) que se despeje cualquier duda que pueda haber", indicó Robledo.



