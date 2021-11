Fajardo sigue el camino de Petro y pide medidas cautelares a la CIDH

El precandidato presidencial Sergio Fajardo solicitará medidas cautelares para proteger sus derechos políticos ante la CIDH. Así lo anunció el aspirante este martes durante una rueda de prensa.



(Lea en contexto: Fajardo pide medidas cautelares a la CIDH por caso Hidroituango)



Fajardo acudirá a este mecanismo como medida para blindar su campaña ante los recientes fallos de la Contraloría.



(En contexto: Los caminos para el centro tras decisión contra Fajardo)

La semana anterior, la Contraloría General de la Nación confirmó en segunda instancia el fallo con responsabilidad fiscal de 4,3 billones de pesos contra 26 funcionarios y contratistas por afectaciones al patrimonio nacional con las inversiones que se hicieron en el proyecto de Hidroituango y por no cumplir la fecha de iniciación del proyecto.



Entre los responsables determinados por el ente de control está Fajardo, gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015. La decisión de dicha institución podría tener graves efectos en la campaña política que actualmente adelanta el exgobernador ya que en caso de resultar ganador en las elecciones presidenciales, no podría posesionarse de no haber pagado.



(Además: Sergio Fajardo responde a ratificación de fallo en su contra)



El concejal de Medellín por el Partido Alianza Verde, Daniel Quintero, expresó: "Por intentar acabar la carrera presidencial de Sergio Fajardo, han creado un problema de enormes proporciones. ¡Irresponsables!".

Muchos me han preguntado por el fallo de la Contraloría sobre Hidroituango. Aquí les comparto mi percepción. Por intentar acabar la carrera presidencial de @sergio_fajardo, han creado un problema de enormes proporciones. ¡Irresponsables! pic.twitter.com/AHePqdLQWW — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) November 26, 2021

Asimismo, el precandidato presidencia y exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, manifestó: "respeto las instituciones, por supuesto, pero creo también en la honestidad de Sergio Fajardo. Su presencia en la contienda electoral fortalece la democracia colombiana".



(En contexto: Contraloría confirma fallo por $ 4,3 billones por caso Hidroituango)

Creo en la honestidad de Sergio Fajardo (@sergio_fajardo). Su presencia en la contienda electoral fortalece la democracia del país pic.twitter.com/z6VX93sfha — Alejandro Gaviria (@agaviriau) November 26, 2021

Angélica Lozano, senador por el Partido Alianza Verde, también envió un mensaje a Fajardo: "cuentas con el respaldo de quienes conocemos tu talante y decencia en el servicio público. Tú tienes la conciencia tranquila. Confiemos en que la verdad tarde o temprano saldrá a la luz".



Igualmente, Ángela María Robledo, afirmó que "el fallo de la Contraloría contra Sergio Fajardo no ha contado con garantías del debido proceso. ¿Se trata de un fallo con pretensiones políticas?".

El fallo de la @CGR_Colombia contra @SergioFajardo no ha contado con garantías del debido proceso. Se trata de un fallo con pretensiones políticas ?? — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) November 26, 2021

Noticia en desarrollo...

POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- ¿Qué demoró tanto 'humo blanco' en 'cónclave' de Coalición de la Esperanza?



- Jóvenes consideran clave que el próximo presidente sepa de economía



- Petro enfrenta una rebelión por arribo al Pacto de Luis Pérez