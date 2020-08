'A Uribe hay que derrotarlo en las urnas': Gustavo Petro

Luego de que la corte dictara este martes medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe, el férreo opositor del expresidente, Gustavo Petro, aseguró que al senador hay que derrotarlo en las urnas.



En un primer momento, escribió en su cuenta de Twitter: "Medida de aseguramiento contra Alvaro uribe Velez. Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso. Colombia debe respetar su justicia".



Tras ello, En una serie de trinos, el senador de la Lista de la Decencia señaló que no se siente contento por la decisión y que la Corte Suprema debe ser protegida y respetada.



"La Corte Suprema debe ser protegida y respetada. Parte del acuerdo Nacional que propongo es la de un justicia fuerte y autónoma. Solo con Justicia tanto social como jurídica construiremos paz y democracia".



Seguidamente, el senador agregó: "¿Que si me siento contento? No. Nunca me ha producido satisfacción que una persona pierda su libertad. No seria un demócrata si me sucediera lo contrario. A Uribe hay que derrotarlo en las urnas o nunca la sociedad colombiana saldará su deuda: La del fascismo que la carcome".

Adicionalmente, el opositor ha debatido algunos de los comentarios que algunos han hecho frente a este caso.



Por ejemplo, le respondió un trino a la senadora Paloma Valencia. "La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia no es de izquierda y no destruye al país. A la izquierda en realidad es a la que han destruido con miles de asesinatos teniendo todo el derecho a existir".



A Sergio Araújo también le respondió: "Sergio, que no me siento en guerra así que no tengo victorias de guerra. Me parece más bien que a la Corte Suprema hay que respetarla y punto. Expuse en plenaria en 2007 los hechos que vinculan a Uribe con el paramimitarismo en la hacienda guacharacas y no me alejé de la verdad".

