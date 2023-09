Aunque el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo paga una condena de 27 años de prisión por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez, este seguiría manejando una fuerte influencia política en Norte de Santander.



Y dicha influencia se estaría evidenciando de cara a las regionales del 29 de octubre para las cuales, según varios reportes de prensa nacional y local, Suárez Corzo estaría impulsando la campaña de varios candidatos.



(Además: Estefanía Colmenares: Flip, AMI y CPB rechazan amenaza a la directora de La Opinión)

Desde enero, La Silla Vacía señaló que desde su casa por cárcel estaba impulsando la recolección de firmas del entonces concejal Jácome, a quien incluso le habrían celebrado el cumpleaños en la vivienda del exalcalde condenado en 2011 y quien hasta junio del año pasado estuvo en La Picota de Bogotá.



(Lea también: Salazar y Lopera comandan la intención de voto en Pereira según el CNC)



Incluso, desde la cárcel, vía Skype, sostenía reuniones y manejaba los hilos de poder en la capital de Norte de Santander.

Facebook Twitter Linkedin

El exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, fue condenado a 27 años de prisión por ser el autor intelectual de un homicidio. Al exfuncionario también lo incriminan con grupos paramilitares. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero fue trasladado a su casa por haber cumplido el 50 por ciento de la pena, buen comportamiento y haber estudiando en prisión. Precisamente una de las primeras irregularidades con su conducta fue el traslado que, dijo el periodista Daniel Coronell en W Radio, duró cinco días. "A menos de que hayan ocurrido eventos de fuerza mayor o caso fortuito durante el traslado por carretera, no hay forma de que un viaje de esa distancia tarde cinco días a un ritmo normal", comentó el periodista.



(Le puede interesar: ¿Cómo le irá al Pacto Histórico en las elecciones regionales de octubre?)



Según informes del diario La Opinión, de Cúcuta, el exmandatario, quien por estos días se encuentra internado en un hospital, está detrás de la campaña de Leonardo Jácome, a la Alcaldía, y de William Villamizar, a la Gobernación.



De hecho, dijo el diario cucuteño recientemente, Jácome es una de las 10 personas autorizadas para visitar al exmandatario al Hospital Erasmo Meoz, donde está recluido y la habitación 1101 se convirtió prácticamente, en una sede de campaña.



Asimismo, informó Daniel Coronell en W Radio, que también estaría apoyando a candidatos a la asamblea y al concejo de la capital de Norte de Santander. "Desde ese hospital, como lo contamos, el condenado exalcalde viene manejando la campaña política", aseveró el periodista.



(Otra noticia recomendada: Beltrán, en primer lugar de intención de voto en Bucaramanga con un 23 %, según CNC)



Pero esta no es la única polémica alrededor de exalcalde condenado y es que este trasladado al hospital cucuteño cuando en septiembre de este año se revocó la medida de casa por cárcel por no haber pasado varios de los controles.

Facebook Twitter Linkedin

El Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem). Foto: Cortesía del Huem

Suárez Corzo, según información oficial, salió de su casa en varias oportunidades, sin permiso, y no contestó las llamadas de seguimiento. Además, el grillete electrónico que permite a las autoridades rastrearlo dejó de funcionar en varias oportunidades.



Y aunque estaba todo listo para trasladarlo esta semana a un hospital en Bogotá, esto no fue posible por una decisión de la fiscal 23 especializada de la Unidad contra la Corrupción, Aída Esperanza Moreno.



(En otras noticias: Gutiérrez, Ortiz y Char, los candidatos que arrasan en sus ciudades sin ir a debates)



"La desconcertante carta de la fiscal señala que el homicida no debe ser trasladado porque está colaborando con la Fiscalía como informante en un proceso por concierto para delinquir, cohecho y prevaricato", aseguró el periodista en su reporte y agregó: "concluye la fiscal Aída Esperanza Moreno que una de las razones para mantenerlo en el hospital es que ni la Fiscalía, ni el Inpec, deben tomar partido en la campaña electoral".

Amenazan a la directora de La Opinión

En medio de este caso Estefanía Colmenares, directora del diario La Opinión recibió amenazas vía chat, hecho que fue rechazado por varias asociaciones de periodistas y que está siendo investigado por las autoridades.



"Aunque se desconocen las razones que motivan esta amenaza, consideramos importante hacerlas públicas como un mecanismo de rechazo y de reiterar nuestro compromiso con el periodismo, con la verdad y con las investigaciones que puedan combatir la corrupción", afirmó la directora en su cuenta de X, antes Twitter.

Aunque se desconocen las razones que motivan esta amenaza, consideramos importante hacerlas públicas como un mecanismo de rechazo y de reiterar nuestro compromiso con el periodismo, con la verdad y con las investigaciones que puedan combatir la corrupción.… — Estefania Colmenares (@estcol) September 7, 2023

A propósito de esta situación, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) dijo que “este ambiente de violencia, presión y hostilidad contra la prensa regional es un indicativo del riesgo al que se exponen los y las periodistas que cubren temas electorales”, mientras que el Círculo de Periodistas de Bogotá, en esa misma línea, le pidió al Gobierno que con urgencia “dé la protección necesaria a la periodista para garantizar su integridad física”.



POLÍTICA