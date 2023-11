¿El fin del 'ramirismo' en Cúcuta? Lo que dejaron las elecciones en Norte de Santander

A falta de conocer los resultados del escrutinio en Cúcuta, la alcaldía de la capital de Norte de Santander se le negaría por segunda vez consecutiva al poderoso Ramiro Suárez Corzo. Como ya sucediera en 2019 cuando Jairo Tomás Yañez derrotó por 20.000 votos a Jorge Enrique Acevedo, el candidato del exalcalde condenado por homicidio para estos comicios, Leonardo Jácome, también perdería, aunque por un estrecho margen.



Y lo haría curiosamente frente a Acevedo, de quien Suárez desertó por su pinchazo de hace cuatro años y que en el preconteo de votos obtuvo 89.759 sufragios (28,47 por ciento) apenas 2. 314 más que Jácome.

Acevedo y Jácome tuvieron una reñida competencia por la alcaldía. Foto: Redes sociales

Un resultado que no deja de llamar la atención pues desde 2001, cuando ayudó a subir a Manuel Guillermo Mora al poder, Suárez Corzo ha sido quien "quita y pone" en esta capital incluso a pesar de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó en agosto de 2011 a 27 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato perpetrado por paramilitares contra el ex asesor jurídico de la alcaldía de Cúcuta Alfredo Enrique Florez.



De hecho, por su maquinaria electoral fueron pasando y saliendo vencedores en distintos cargos varios políticos como el ex gobernador Edgar de Jesús Díaz Contreras en 2011, el liberal Andrés Cristo - hermano del ex ministro del Interior Juan Fernando Cristo-que llegó al Senado en 2014 y César Rojas, el último alcalde que aterrizó en Cúcuta con el apoyo directo del 'ramirismo' (2015-2019).



A varios de estos, señala el politólogo Eduardo Simon Cedeño, los empujó impartiendo ordenes vía Skype desde la cárcel La Picota. “Él es quien define y tiene una serie de personas que le facilitan eso: Paola Suárez, la hija, quien le mueve los contratos; al mismo tiempo tiene rangos medios en las secretarias que le han facilitado el trabajo. Un grupo reducido de personas se conecta a su conferencia y transmiten el voz a voz”, comenta.

El exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo. Foto: Archivo particular

Ahora, la figura de Suárez Corzo se enfrenta a un escenario desfavorable en la Perla del Norte. "El ramirismo no tiene el poder que normalmente se le otorga. Las últimas elecciones lo que han mostrado claramente es eso" dice Mario Zambrano, docente de la Universidad Libre de Cúcuta.



Pero de acuerdo con Cedeño, la elección de Jorge Enrique Acevedo tendría una particularidad y es que, a pesar de no contar con el apoyo directo de Ramiro Suárez Corzo, logró compenetrar –o arrebatarle- una parte de sus bases.

"Acevedo fue socio hace cuatro años de la campaña de Ramiro Suárez. Él era el candidato y se quema con Jairo Yañez. ¿Qué hizo esta vez Ramiro? Agarró a Leonardo Jácome y se abrió de Jorge Acevedo, quien agarró parte del grupo político de Ramiro Suárez, sobretodo una base popular que está principalmente en las comunas del centro. Entonces, se lleva parte del equipo de Ramiro Suárez, conoce cómo trabaja él y va y gana en los puestos de votación donde necesitaba hacer la diferencia con Ramiro", explica.



Tras haberse distanciado abiertamente, está por ver si Acevedo y el polémico político volverán a vincularse si se confirma el triunfo del primero ya que, si bien algunos seguidores de este poderoso grupo político decidieron apoyar a Acevedo en las urnas, estos, según Cedeño, no son ni mucho menos antiramiristas.



Por eso, el politólogo de la Universidad Nacional e investigador de la línea de democracia y gobernabilidad de la fundación Pares, Oscar Chala, asegura que no sería una pérdida total para Ramiro Suárez en tanto que “muy probablemente, no solo para garantizar gobernabilidad sino para tener incidencia en los territorios y dentro del área metropolitana, Acevedo tendrá que utilizar algunas estructuras que Ramiro Suárez posee. Es posible que haya negociaciones con figuras en el Concejo impulsadas por el ramirismo”, sostiene, al tiempo que lanza el cuestionamiento de si esos acercamientos terminarán beneficiando al condenado exalcalde o desplazándolo más de las dinámicas territoriales.

No obstante, la pequeña distancia de 2.000 votos que determinó el preconteo tienen a Cúcuta en tensión. El 30 de octubre, en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero, lugar donde se instaló la Comisión Escrutadora Departamental, distintos simpatizantes de Jácome exigieron el reconteo de votos y por poco agreden a Acevedo cuando este ingresó a estas instalaciones.



“Hoy, a las 8:30 de la noche, se presentaron cosas anormales acá en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero de San José de Cúcuta donde se encuentra el material electoral. Quitaron la seguridad de la Policía, la Registraduría había pedido que hubiese acompañamiento y quitaron las personas de la policía, hubo movimientos extraños acá en la Registraduría, sacaron material, que no sabemos qué material es y aquí es donde se deposita el material electoral”, señaló Acevedo a través de una denuncia pública.

Acevedo se lanzó por primera vez en 2011. Foto: Archivo particular

Para los conocedores de la política local, al candidato oficial del ramirismo le podría haber pasado factura el regreso de Suárez Corzo a Bogotá luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenara su traslado tras conocer denuncias de supuesta indisciplina y visitas no autorizadas en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de Cúcuta, donde estaba recluido debido a su estado de salud.



El 7 de septiembre de este año el diario La Opinión reveló el listado de 10 personas que podían pasar a la habitación 1101 del Huem para visitar a Suárez. Entre esas, y de primero, estaba Leonardo Jácome.

El Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem) reporta una cartera morosa de cerca de 11.000 millones de pesos por concepto de atención a venezolanos. Foto: Cortesía del Huem

“Estando en el hospital le quedaba más fácil subir a todos como monarca al que hay que rendirle tributo. Así se organizó la campaña de Leonardo, la cual comenzó a debilitarse precisamente por la ausencia de Ramiro en Cúcuta, pues hizo que se perdiera cierta conexión con la gente”, indica Cedeño.



Chala coincide que una derrota de Jácome confirmaría los efectos del traslado y las limitaciones que le han impuesto a Suárez como indicadores de que “el poder que ejercía en la ciudad ha empezado a mermar. Por este proceso judicial también perdió las elecciones en 2019, sin embargo, en este caso sería una perdida mucho más profunda pues implicaría que el clan no ha sabido sostener e impulsar el voto hacia candidatos de Ramiro”.



Asimismo, subraya que este escenario denotaría hasta cierto punto que el control de la burocracia dentro de la alcaldía municipal no es suficiente ni es una garantía para asegurar que el ramirismo se pueda seguir reproduciendo en el tiempo.



En la Gobernación ganó su socio

En cambio, la distancia no fue obstáculo para contribuir en la victoria de William Villamizar en la Gobernación. Con 106.802 votos (el 34 por ciento) este político de peso en Norte de Santander volverá al Palacio de la Cúpula Chata por tercera vez tras los periodos 2008-2011 y 2016-2019. Si a estos mandatos se le suman otras dos etapas en las que este barón electoral gobernó en cuerpo ajeno, al final de esta nueva administración acumulará casi veinte años en el poder.



“William Villamizar siempre ha sido compañero de juego de Ramiro. Han sido aliados estratégicos donde incluso los coavales han sido muy convenientes. La idea de Ramiro era tener un aliado para Jácome en una eventual alcaldía y aprovechar que él es el 40 por ciento de los votos en Cúcuta”, describe Cedeño.

William Villamizar, gobernador electo de Norte de Santander. Foto: Gobernación de Norte de Santander

El investigador de Pares recuerda que a estos dos clanes los une el haber emergido de los mismos procesos políticos de la Atalaya -el sector más populoso de Cúcuta donde habitan más de 400.000 personas- y han sabido construir sociedad a partir del clientelismo.



“Son grupos que funcionan de manera pragmática: establecen lazos y relaciones clientelares a partir de la búsqueda de unos objetivos específicos que son la conservación del poder político en el departamento, pero también garantizar la incidencia en los procesos de contratación y la adjudicación de recursos en el departamento. Trabajan (Suárez y Villamizar) de manera articulada, pero son totalmente diferenciados”, sostiene.

Ahora bien, algunos expertos plantean la duda de si Villamizar, que tiene más de diez procesos abiertos en su contra en la Fiscalía y la Procuraduría por irregularidades en contrataciones durante sus dos periodos anteriores, podrá finalizar su gestión.



En ese sentido, Mario Zambrano expone que quizá por eso el triunfo del exgobernador no fue tan avasallante como se esperaba. “Creo que la votación -aunque muy fragmentada- de quienes están en segundo, tercer y cuarto puesto muestran que de alguna forma la ciudadanía está buscando nuevas alternativas”, concluye.



Y es que el departamento ha pasado de tener, según el Dane, una pobreza multidimensional de 11 por ciento en 2010 a 18,5 por ciento en 2022, una tasa de desempleo del 15,1 por ciento y un promedio de 36 homicidios diarios, llegando a convertirse el 2022 en el más violento de los últimos nueve años.

Con la permanencia de su principal socio en el poder del departamento, Ramiro Suárez Corzo podrá hacer cuentas positivas. Pero al mismo tiempo se enfrenta a la pérdida de influencia en la ciudad donde ha construido su fortín y que, con la justicia rodeándolo, le será cada vez más difícil recuperar.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA