Elecciones: Rafaela Cortés, del dolor intenso a las puertas de la gobernación del Meta

Para estas elecciones, el pulso por la gobernación del Meta lo protagoniza una mujer que a pesar de luchar contra rivales que ya saben lo que es ganar en este tipo de contiendas, parece caminar derecho a la victoria. Por su parte, en Villavicencio suenan especialmente tres candidaturas, con la derecha tratándose de colar entre el Pacto y la Alianza Verde.



En total, son 11 candidatos los que buscan suceder al gobernador Juan Guillermo Zuluaga, uno de los mandatarios que más ha alzado la voz por los problemas de orden público en el Meta lo que le ha valido para tener una de las mejores aprobaciones en el país, al punto de resonar en los llanos como posible aspirante para las presidenciales del 2026.

De acuerdo a fuentes del departamento, la candidata Rafaela Cortés de la coalición Fe Y Firmeza que tiene, entre otros, el aval del Centro Democrático, se presenta como la candidatura a batir.

Rafaela Cortés asumió el aval que el Centro Democrático iba a entregar a su esposo, Felipe Carreño. Foto: Cortesía

La llegada de Cortés a la carrera electoral se dio luego de la trágica muerte en un accidente aéreo de su esposo Felipe Carreño, exconcejal que iba a ser originalmente el candidato del uribismo para la gobernación del Meta.



Pero tras el fallecimiento de Carreño y otros cuatro dirigentes regionales del Centro Democrático el pasado 19 de julio en La Esmeralda, Boyacá, el partido decidió otorgar el aval a Cortés y la apuesta estaría dando sus frutos: sus 24 años siendo la mano derecha en política del fallecido líder -hasta en cuatro elecciones- hacen que hoy tenga un amplio reconocimiento entre los habitantes del departamento.

Felipe Carreño, víctima de tragedia aérea en Boyacá. Foto: Cortesía

Entre algunas voces así como en medios locales corre el rumor de que, a 17 días de los comicios, su candidatura llega con fuerza porque además tendría el apoyo de personas afines a la actual administración de Zuluaga y del ‘alanismo’; esto último en referencia a la influyente figura del exgobernador Alan Jara. Aunque hasta el momento no ha habido ningún acto público que corrobore este murmullo.



“La que va a quedar gobernadora es Rafaela. Si miramos sus eventos masivos, tanto en la Macarena, Vistahermosa, Mesetas, Granada y en el mismo Villavicencio son muchas las personas que se manifiestan al lado de ella”, comenta Jhon Díaz, Consejero Nacional de Juventud del Meta.



Y es que en una encuesta contratada por la Cadena Súper S.A.S. Cortés se ubica en lo más alto con 27,5 por ciento.

Rafaela Cortés en evento de campaña. Foto: Redes sociales.

La gobernadora del Meta, Marcela Amaya, sostiene que el Gobierno nacional le quitó el manejo de la cuenta maestra de los rendimientos financieros a las regiones., Foto: Cortesía Gobernación del Meta/Archivo

Ahora bien, para los conocedores de la política local la principal competencia de Cortés es otra mujer: la exgobernadora Marcela Amaya. Esta se inscribió por la coalición ‘Meta Seguro y Prospero’, conformada por el partido Liberal y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO -.



Su más importante bastión para aspirar a ganar no es otro que su marido, el contratista y exfuncionario que ha manejado por años los hilos del poder en la región, Carmelo Pérez, tío del senador liberal Alejandro Vega.



Hoy a la primera mujer elegida como gobernadora en el Meta le juega en contra el llamado a juicio por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que la acusó por supuestamente exigir dinero a un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo durante los años 2012 y 2013.

Otro que corre más atrás es Darío Vásquez, exgobernador del departamento durante el periodo 2008 al 2011 que busca regresar al cargo por la coalición ‘Hágale por el Meta’, conformada por los partidos Cambio Radical, Alianza Social Indígena -ASI- y el Nuevo Liberalismo.



La semana pasada corrieron los rumores de una posible renuncia de Vásquez luego de un fallido intento por hallar un mecanismo que permitiera establecer una alianza entre él, Marcela Amaya y Wilmar Orlando Barbosa para hacerle mayor contrapeso a Rafaela Cortés.



No obstante, en estos días se encargó de aclarar que no se bajará de la carrera electoral del departamento: “prefiero morir con las botas puestas, y mi equipo me respondió: no es que usted quiera morir con las botas puestas, es que nosotros no le vamos a permitir que se retire”, aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

Dario Vásquez. Foto: Redes sociales.

Vásquez, por otro lado, salió bien librado de una investigación en su contra que abrió la Fiscalía por supuestamente haber generado daño ambiental en la ejecución de un contrato. Según la Corte Suprema de Justicia las pruebas no eran suficientes y se archivó el caso.



Los otros candidatos que conforman el mapa electoral para la gobernación del Meta son José Luis Silva (Partido Demócrata Colombiano), Antonio Gentil Amaya (Esperanza Democrática), Bairon Muñoz (Partido Ecologista Colombiano), Florentino Vásquez Villa (Liga de Gobernantes Anticorrupción), Wilmar Barbosa (Por el Meta Unidos Podemos), Eudoro Álvarez (Dignidad y Compromiso), Edwar Libreros (Alianza por el Meta) y Harold Barreto (El Meta se Respeta).



A pesar de que varios de estos son viejos conocidos en la política llanera, no tendrían mayores chances para animarse a dar la sorpresa el 29 de octubre.

Los verdes, favoritos en Villavicencio

En la capital del departamento no está tan claro el panorama pero, según Díaz, quien tiene más papeletas para llevarse la victoria es la Alianza Verde. Su candidato es Juan Camilo Chávez, quien lleva el sello de Carlos Amaya como su principal promotor para seguir resquebrajando la tradición conservadora de la ciudad.

Chávez viene de ser Diputado de la Asamblea del Meta y fue un visible opositor del actual gobernador y del alcalde de Villavicencio por el Pacto Histórico, Felipe Harman.

Para mí es una gran emoción venir a Villavicencio a entregar el sello verde a @juancachavezn.



Lo hago como copresidente del @PartidoVerdeCoL, pero también como gran amigo y conocedor de su capacidad y liderazgo para gobernar esta tierra con tanto futuro.



Juan Camilo, con su… pic.twitter.com/GxJfoo6cuq — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) July 12, 2023

Precisamente, es en el Pacto donde Chavez encuentra una fuerte rival. Se trata de Irina Colete Salas, quien hace poco ocupó los cargos de jefe de Oficina de Contratación y secretaria Privada de la Alcaldía por lo que se la señala de ser la apuesta para consolidar a la colectividad de izquierda en Villavicencio, una de las pocas capitales donde podrían ganar.

La candidatura donde se encuentra depositadas las esperanzas de gran parte de la derecha es en la de Alexander Baquero Sanabria. Este aspira llegar al cargo por el movimiento Salvación Nacional y el coaval del Centro Democrático y Colombia Justa y Libres.



Baquero, que durante dos periodos seguidos fue concejal de la ciudad y hasta hace pocos meses registrador especial, ha sido un fuerte crítico de Harman y se ha basado en la seguridad como su principal bandera de gobierno.



Por otro lado, entre las movidas que ha tenido la capital del Meta se destaca la adhesión de Óscar Armando Alejo Cano, por Cambio Radical, a la campaña de Chávez.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA