‘Nunca le propuse semejante pacto’: Rafael Pardo le responde a Pastrana

Todo un revuelo generó la revelación del expresidente Andrés Pastrana de lo sucedido durante la campaña a la presidencia de 1994 y lo ocurrido con los llamados narcocasetes, que son unas grabaciones en las que se comprobaría que ingresó dinero del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper.



Según detalló Pastrana en entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, durante la campaña él le entregó estos narcocasetes al ministro de Defensa de la época, Rafael Pardo, quien supuestamente le propuso un "pacto de silencio".



“Así fue. Yo, al pacto de silencio de (Rafael) Pardo, dije que no. Y él me advirtió que entonces tendríamos que resignarnos a largas investigaciones de la Fiscalía. Yo dije que procedieran, porque no tenía nada que esconder. Durante dos años estuvieron en mi oficina hurgando, desde el gobierno Samper y desde la Fiscalía; revisaron todos los libros, todos los cheques, todos los recibos de contabilidad, y nunca encontraron absolutamente nada y tuvieron que cerrar esa investigación”, apuntó Pastrana.



La declaración de Pastrana primero ante la Comisión de la Verdad y ahora en entrevista con EL TIEMPO, como era de esperarse, generó la reacción del exministro Rafael Pardo, quien negó que hubiera propuesto un pacto “semejante”.



“Es la segunda vez que usted miente: nunca le propuse semejante pacto. El país sabe quién es quién en esta historia”, apuntó el exministro de Defensa.



Pardo acusó a Pastrana de usar la Comisión de la Verdad “para mentir”.



“Es muy bajo usar a la Comisión de la Verdad para mentir. No busque visibilidad usando a las personas decentes. Conmigo no, señor Pastrana”, apuntó Pardo.

En la entrevista con EL TIEMPO, Pastrana aseguró que Pardo sabía que el contenido de los narcocasetes era “auténtico”.



“Lo raro es que tiempo después Pardo me dijo que esa misma noche ellos supieron que los casetes eran auténticos. Nada me dijeron. En lugar de eso optaron por enviárselos al fiscal De Greiff, y al candidato Samper, a quien le dicen: 'Ojo que Pastrana, nos trajo esto, y las grabaciones son ciertas'. Si ellos me hubieran dicho a mí, en ese momento, que ellos tenían esa certeza técnica, yo habría salido a contarlo. Y seguro la historia de Colombia sería otra”, expresó Pastrana.



La semana pasada, el expresidente le entregó a la Comisión de la Verdad una documento publicado por él mismo hace varios años, en el que hace referencia a los capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y su financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano.



"Aquí dejo una carta firmada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela en la que afirman que Samper sí sabía de los ingresos de los dineros del narcotráfico en la campaña”, le dijo Pastrana al padre Francisco de Roux, presidente de la comisión.



El documento había sido citado por el propio exmandatario en un libro, publicado hace varios años bajo el sello Debate, titulado Memorias olvidadas.



