Nieto sugiere que Iván Cepeda es "secuestrador"

Rafael Nieto Loaiza, aspirante a una precandidatura presidencial por el Centro Democrático, posteó una imagen que según él circula en redes sociales y en la que sugiere que el senador del Polo Iván Cepeda es un "secuestrador".



Nieto, exviceministro de Justicia y un visible seguidor del presidente Álvaro Uribe Vélez, acompañó una imagen en la que aparecen los rostros del recientemente fallecido Herbin Hoyos y de Cepeda con los respectivos mensajes de "La voz de los secuestrados" y "La voz de los secuestradores".



Nieto, quien aspira a una precandidatura presidencial por el uribismo en las elecciones de 2022, escribió textualmente: "Circula por whatsapp. Nada que agregar".

Circula por whatsapp. Nada que agregar pic.twitter.com/ozwqWga7Qc — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) February 24, 2021

Su comentario se hizo viral con diversas reacciones. Algunos de apoyo, expresándole que tenía razón e incluso aplaudiendo su valentía, mientras que otros consideran que se trata de una acusación, sin pruebas, por lo que invitan a Cepeda a tomar acciones legales en contra de Nieto.



Nieto fue aspirante en las elecciones de 2018 por el uribismo en una consulta en la que también participaron el fallecido exministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque Márquez, quien no solo los venció sino que alcanzó al Primera Magistratura.



En su cuenta de Twitter, Nieto resume su propio perfil: "Impulsor de la Gran Alianza Republicana. Abogado, columnista y analista político. Ex viceministro de Justicia".



Aquí algunas de las reacciones a su comentario:



"Trato de evitar judicializar la política,a pesar que he sido víctima de cualquier cantidad de calumnias e injurias. Pero hay momentos en que no hacerlo equivale a condenar al resto de la sociedad a perder sus derechos. Iván Cepeda debe proceder judicialmente contra Rafael Nieto", trinó el senador Gustavo Petro.

Trato de evitar judicializar la política,a pesar que he sido víctima de cualquier cantidad de calumnias e injurias.



Pero hay momentos en que no hacerlo equivale a condenar al resto de la sociedad a perder sus derechos.



Ivan Cepeda debe proceder judicialmente contra Rafael Nieto https://t.co/PZ50ayCWDn — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 25, 2021

La degradación completa de la política se da cuando la calumnia sustituye a los argumentos: “calumniad, que algo queda” decía el Gran Coco conservador: ¿Rafael Nieto tiene pruebas acaso para llamar “secuestrador” a Iván Cepeda? https://t.co/UTq5L3HRv8 — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) February 25, 2021

"Doctor ⁦@RafaNietoLoaiza , porque con usted he debatido creo que usted es mucho más que este tipo de estrategias bajas que no le queda bien replicar. Solidaridad con ⁦

@IvanCepedaCast", trinó el senador Luis Fernando Velasco.

Doctor ⁦@RafaNietoLoaiza⁩ , porque con usted he debatido creo que usted es mucho más que este tipo de estrategias bajas que no le queda bien replicar. Solidaridad con ⁦@IvanCepedaCast⁩ pic.twitter.com/nplehJa39S — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) February 25, 2021

