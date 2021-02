Nieto dice que él no sugirió que Cepeda es "secuestrador"

El exviceministro del Interior y de Justicia y aspirante a una candidatura presidencial por el partido Centro Democrático para las elecciones de 2022, Rafael Nieto Loaiza negó haber sugerido que el senador del Polo Iván Cepeda sea "secuestrador" al compartir con los usuarios de la red social Twitter una imagen que creó controversia en las últimas horas.

Nieto le dijo a EL TIEMPO que se trata de un trino "polémico". Sin embargo, se mostró enfático al precisar: "Yo no sugerí eso".



Este jueves, Nieto acompañó una imagen en la que aparecen los rostros del recientemente fallecido Herbin Hoyos y de Cepeda con los respectivos mensajes de "La voz de los secuestrados" y "La voz de los secuestradores".



Nieto, quien aspira a una precandidatura presidencial por el uribismo, escribió textualmente: "Circula por whatsapp. Nada que agregar".



El mensaje fue interpretado de manera distinta tanto por actores políticos como los usuarios.



Así, por ejemplo, el también aspirante presidencial por la izquierda Gustavo Petro dijo: "Trato de evitar judicializar la política,a pesar que he sido víctima de cualquier cantidad de calumnias e injurias. Pero hay momentos en que no hacerlo equivale a condenar al resto de la sociedad a perder sus derechos. Iván Cepeda debe proceder judicialmente contra Rafael Nieto".



Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente Ejecutivo de Fedegan, alabó la imagen:



".¡Qué buen meme! Mientras Herbin dio su vida por los secuestrados y sus familiares, Cepeda se ha desempeñado como el mandadero de las #Farc y el #ELN", dijo él en su cuenta de Twitter.



Nieto es uno de los aspirantes que busca llegar a la Casa de Nariño en 2022 para suceder a Iván Duque cuando él termine su mandato.



POLÍTICA