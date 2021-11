Radican demanda en contra del artículo que modifica la Ley de Garantías

Este martes el representante José Daniel López y el exministro David Luna radicaron una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional para tumbar el artículo 124 que modificó la Ley de Garantías.



Según ellos, el Presupuesto General de 2022 - cuya norma fue sancionada este viernes por el mandatario Iván Duque - contiene un "mega-mico".



Por tanto le han expuesto a la Corte dos opciones. La primera, "suspender de inmediato la aplicación del articulo 124" y la segunda, suspender la vigencia de dicho artículo y "devolverlo al Congreso, para que se le dé trámite de ley estatutaria y, posteriormente, realizar la revisión previa de constitucionalidad. Lo anterior, puesto que esta norma es estatutaria, no ordinaria".



De acuerdo con sus argumentos, le han pedido a la Corte declarar inexequible esta reforma por 3 razones. La primera debido a que, según ellos, no hubo debate real en la plenaria de la Cámara de Representantes sino que el tema se evacuó en 45 minutos. "De los 25 representantes que hablamos, 16 no terminamos las intervenciones", indicó López.



La segunda es debido a que, de acuerdo a lo que argumentan, no hay unidad de materia, ya que una Ley de Presupuesto no tiene nada que ver con una Ley de Garantías Electorales.



Finalmente, aseguran que se reformó una "ley estatutaria (de mayor jerarquía, que desarrolla derechos fundamentales), a través de una ley ordinaria".



"El proyecto no pasó por comisiones primeras. Y le usurparon a @CConstitucional la competencia de revisión previa. Hay argumentos de sobra… ¡La vamos a tumbar!", indicó José Daniel López.



Por otro lado, el senador y precandidato presidencial Roy Barreras también presentó por su cuenta una demanda de inconstitucionalidad en contra de ese artículo 124.



