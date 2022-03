La semana pasada algunos miembros del Centro Democrático se reunieron en un restaurante del norte de Bogotá y hablaron de posibles renuncias dentro de la colectividad.



Esto después de que los malos resultados en las elecciones legislativas dejaran los ánimos bajos para la colectividad dirigida por Álvaro Uribe Vélez, quien no estuvo en el tarjetón. El partido perdió 21 curules en el Congreso de la República.



Susana Correa, recién nombrada ministra de Vivienda, fue la más reciente en renunciar al partido del gobierno, tras manifestar una serie de fuertes críticas por el manejo que se le ha dado a la colectividad.



“Los ideales con los cuales fue fundado y edificado el Centro Democrático no se han mantenido, privilegiando intereses personales de sus directivos, desdibujando a todas luces los intereses de la colectividad”, dijo.



En su misiva de renuncia dijo que esta decisión la venía analizando de tiempo atrás.



Por otro lado, hace un par de días, por medio de un correo electrónico, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Jerónimo y Tomás, renunciaron también a la colectividad. Esto a pesar de que su padre les pidió no hacerlo.



¿La razón? Una serie de diferencias e inconformidades con Nubia Stella Martínez, directoral nacional del partido.



Por otro lado, se conoce que otros miembros de la colectividad, como Edward Rodríguez o Gabriel Santos, también están considerando renunciar, después de que el pasado 13 de marzo no quedaran electos tras no conseguir la votación suficiente.



Santos, por su parte, se ha estado reuniendo con algunos miembros de Alianza Verde, como lo son los congresistas Juanita Goebertus y Mauricio Toro.



