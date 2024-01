'Vamos a regresar a la dirección única': Lemos sobre el futuro del partido de 'la U'

El partido de 'la U', clave para el avance de la reforma de la salud en la Cámara de Representantes, elegirá en marzo un nuevo director. Se habla, por ejemplo, de la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán, y el exregistrador Alexander Vega.



El senador Juan Felipe Lemos, hoy codirector de la colectividad, habló con EL TIEMPO sobre lo que está en juego y dijo que lo más importante es que haya consenso.



Se viene un año clave para 'la U'. Se definirá quién quedará al frente del partido. ¿Cómo será ese proceso?



El 23 de marzo se va a celebrar la asamblea general del partido de 'la U'. Van a participar, seguramente, todos los miembros de la colectividad. En esa asamblea, muy seguramente se definirá un director único del partido. Vamos a regresar a la figura de la dirección única, considerando que es mucho mejor esa figura que una dirección colegiada, por la experiencia que hemos tenido. Todavía no hay claridad meridiana sobre quién podría llegar a ocupar ese cargo.



Muy seguramente en el transcurso de las siguientes semanas, una vez el Congreso reinicie sus labores, pues empezaremos esas reuniones de bancada para poder llegar unidos a esa asamblea. El objetivo principal es que antes de la asamblea pueda haber un acuerdo al interior del partido para que todos empujemos la candidatura de una persona. Eso es lo que estamos pensando muchos, pero eso puede variar porque en el escenario político siempre surgen intereses distintos. La idea es que haya consenso.

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

¿Cree que puede ser un congresista el nuevo jefe del partido?



Es mi opinión, no como codirector, ni mucho menos. He sido siempre del pensamiento que es mejor que la dirección esté en manos de una persona que no haga parte del Congreso de la República para que no converjan intereses personales con los intereses del partido. Yo lo que siento es que hay una tendencia de que sea una persona que no sea congresista.

Se habla de la llegada del exregistrador Alexander Vega y la exgobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. ¿Cómo ve la posibilidad de que lleguen a dirigir el partido?



Ambos pertenecen al partido, en el pasado han representado a la colectividad en algunas dignidades. Ellos tienen el respeto de la bancada, pero lo ideal sería que antes de llegar a esa asamblea pudiera haber un acuerdo, un consenso entre todos para unificar criterios y evitar una confrontación al interior del partido, que no le convendría absolutamente a nadie. Ambos son reconocidos, con trayectoria y con las capacidades de ejercer esa dirección. También he escuchado yo que hay un tercero interesado, el exgobernador de La Guajira Nemesio Raúl Roys. Lo he escuchado de referencia de terceros, pero no en un tema oficial.

¿Por qué no funcionó la figura de la codirección? ¿Qué tanto incidió que se haya pedido no votar la reforma de la salud, pero muchos representantes la acompañaron?



Alexander Vega Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Cuando hay un director único, hay un solo interlocutor con el Gobierno. Eso garantizar que al interior del partido haya, de cierta forma, mayor disciplina frente a las posturas que se vayan a asumir, frente a los temas que se discuten en el Congreso. Creo que la experiencia de la codirección ha sido importante, pero también nos ha mostrado, por lo menos desde mi punto de vista, que el camino ideal para mantener la unidad del partido, la disciplina, la coherencia, debe ser a través de una dirección única. Cuando hay muchos interlocutores, las bancadas se desordenan a la hora de tomar decisiones.



Este semestre ustedes debatirán en Senado la reforma de la salud. ¿Cuál es la postura del partido?





Hemos advertido, por lo menos los compañeros del Senado, es que no vamos a actuar como borregos ni vamos a votar a ojo cerrado la reforma de la salud. No puedo adelantarme con postura definida del Senado. Una vez iniciemos labores tendremos que tomar una postura para efectos de esa reforma.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

