Rodrigo Romero: ¿quién es el directivo 'verde' que manejó en estado de embriaguez?

En la tarde de este 10 de diciembre se conoció que la Policía de Bucaramanga detuvo a Rodrigo Romero, uno de los copresidentes del partido Alianza Verde, por ir conduciendo en estado de embriaguez. A Romero se le practicó una prueba de alcoholemia que, según confirmó Carlos Bueno, director de Tránsito de la ciudad, arrojó un resultado positivo para grado tres, el máximo.



(Puede leer: Presidente Gustavo Petro denunció a Andrés Pastrana por injuria y calumnia)

Por lo anterior, se le impuso una multa de más de $25 millones de pesos y además, le suspendieron su licencia de conducir por diez años y el vehículo permanecerá en patios.



A la situación se suma que la camioneta que iba conduciendo, si bien es de su propiedad, como aseguró Bueno en declaraciones a Blu Radio, tenía un permiso especial de circulación a nombre del presidente del Senado, Iván Name, también parte de la Alianza Verde. Es importante recordar que Romero no hace parte del Congreso de la República.



Este diario ha intentado contactar al senador Name para conocer su respuesta ante lo sucedido, pero no ha sido posible.

En declaraciones posteriores a lo sucedido, el copresidente de los verdes admitió que cometió un error y pidió excusas.



“Nos tomamos unas cervecitas y jugamos fútbol la verdad, pero ustedes saben que eso marca en ese aparato. Es más, ya venía al apartamento pero desafortunadamente no tenía conductor porque la Unidad Nacional de Protección no me ha vuelto a dar la protección”, indicó.



Pero, ¿quién es Rodrigo Romero? El líder santandereano es psicólogo egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja. Dentro de sus estudios también tiene una especialización en gestión educativa de la Universidad de Pamplona y otra en dirección de empresas de salud de la Universidad Politécnica de Valencia.

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Romero, copresidente del partido Alianza Verde. Foto: Alianza Verde

Son varios los que lo conocen por su trayectoria como activista por la educación, especialmente en Santander. Por ejemplo, hizo parte de la directiva de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).



En el 2006, fue elegido como representante por el partido Opción Centro, la colectividad que dio origen años después al hoy partido Verde.



Opción Centro, como lo reseñan los 'verdes', fue creado por Carlos Ramón González Merchán, el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia. "Siendo el representante legal del partido Alianza Democrática M-19, insistió en la necesidad de crear un nuevo partido de vocación democrática, que representara a las minorías políticas en Colombia. Se estructuró entonces una propuesta política de centro, alejada de los radicalismos de las derechas y las izquierdas", señalan.



Romero, entonces, hace parte de las entrañas de los verdes, pues hizo parte del equipo fundador del partido Opción Centro, que desapareció el 24 de septiembre de 2013, cuando se fusionaron con el partido Progresistas, dando origen al Partido Alianza Verde.



En el 2017, hizo parte del comité promotor de la consulta anticorrupción que promovieron desde la colectividad con Claudia López, como vocera, Antonio Navarro, Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Jaime Navarro y Ángela María Robledo.



(En otras noticias: Reforma laboral: el pedido que el presidente Gustavo Petro les hizo a los ponentes)

El 15 de mayo de este año, durante la Dirección Nacional que convocó el partido se eligió tanto a Romero (actual director) y a Carlos Amaya como copresidentes de la colectividad.



"La historia de nosotros nos ha enseñado que estamos en la capacidad de dirigir con honor el partido. Hoy debe primar el consenso y para seguir manteniendo la unidad pido que unánimemente nombremos a Carlos Amaya también como copresidente del Partido Alianza Verde, para que con grandeza podamos compartir esta copresidencia. Estamos en el mejor momento del VERDE, tenemos grandes responsabilidades y retos. Agradezco las muestras de apoyo y afecto que me han brindado”, dijo en ese momento.



Algunas voces al interior del partido señalan que Romero ha sido una pieza clave. "Es el Presidente más ponderado que existe, es la persona que mejor inclina la balanza", le dijo a este diario un congresista, quien agregó que ha sido uno de los gestores centrales de la reuniones que han tenido con la bancada.



Hasta el momento, el Partido no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el episodio que protagonizó Romero en las calles de Bucaramanga.



REDACCIÓN POLÍTICA