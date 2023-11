¿Quién es José Mayorca, tío de Racero cuyos donantes de campaña recibieron contratos?

El representante David Racero tuvo que salir a aclarar en las últimas horas que no hubo irregularidades en los contratos que entregó siendo presidente de la Cámara de Representantes a donantes de la campaña de su tío José Luis Mayorca, quien aspiraba a la Gobernación del Cesar.



"Debo mencionar enfáticamente que no tuve ningún tipo de participación en la campaña de José Luis Mayorca a la Gobernación del Cesar, máxime cuando nisiquiera era candidato del Pacto Histórico. No tengo ninguna relación política, económica o judicial con el señor Mayorca", dijo Racero a propósito de la denunciada presentada por el concejal electo Daniel Briceño.

Daniel Briceño, concejal electo, y David Racero, representante a la Cámara. Foto: Juan David Cuevas. EL TIEMPO / Prensa David Racero

Pero no es la primera vez que el congresista del Pacto Histórico tiene que salir a sortear polémicas relacionadas con su tío. En marzo hubo controversia por la presencia del mismo en una reunión que tenía como punto central la discusión alrededor de la reforma de la salud. En aquel entonces, el expresidente de la Cámara de Representantes señaló que "no hay nada improcedente en su presencia" y que su familiar no "jugó ningún rol institucional".



"La presencia de un familiar en una reunión abierta, es dada a sus cualidades como médico especialista en oncología y conocedor del sistema de salud", completó en su momento.

David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: Prensa David Racero

Y es que Mayorca es médico oncólogo de profesión pero también ha intentado dar el salto a cargos políticos sin los mejores resultados. Intento llegar al senado en 2014 por el partido Liberal y de acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) fue miembro del grupo político liberal de Horacio Serpa y del saliente congresista Édgar “El Pote” Gómez, conocido en la política santandereana después de su apoyo a Rodolfo Hernández.



Tras ser visto en imágenes en una reunión con los exministros de Salud, Carolina Corcho, y del Interior, Alfonso Prada; y los directores de los partidos Liberal, Conservador y de La U, así como del expresidente de Senado, Roy Barreras, muchos recordaron que Mayorca estuvo envuelto en una investigación por supuestos actos ilícitos en el manejo de recursos de la salud cuando este trabajaba como representante de Prestasalud, que posteriormente se convertiría en Medimás.

En estas elecciones aspiró a la gobernación del Cesar avalado por “La Fuerza de la Paz” (el partido de Roy Barreras), pero se quemó con solo el 0,45 por ciento de los votos, es decir, 2.390 sufragios.



"Se acabó el sueño del cambio. Y lo acabó el mismo que lo sembró en la gente. Pasarán 50 años antes de que haya otro gobierno alternativo. Petro acabó con los sueños de la gente. La mezquindad de su egocentrismo condenó al país a la pobreza, el subdesarrollo y el hambre", escribió el excandidato dos días después de los resultados electorales.

Tras la denuncia hecha por el concejal del Centro Democrático, Racero emitió un comunicado en el que confirma que las tres personas mencionadas por Briceño tuvieron contratos (Liliam María Torres Felizola, Saira Medina Trujillo y María Eloisa Araujo), pero niega que él tuviera alguna participación en la campaña de Mayorca.

Torres Felizola registra dos contratos con la presidencia de la Cámara cuyo valor asciende a los 54’300.000 millones de pesos para hacer pedagogía y, según Briceño, “hablar en favor de las reformas del gobierno Petro en Valledupar”.

De igual forma, Briceño señaló que Medina Trujillo reporta un contrato por cuatro meses para comunicarse con la ciudadanía a través de medios digitales, mientras que Araujo uno para brindar acompañamiento en política económica a los procesos legislativos.

"Todos los procesos contractuales de las tres personas en mención están debidamente soportados y fueron terminados a satisfacción antes del 20 de julio del año en curso, fecha en que culminé mi presidencia (y antes de la campaña electoral)”, dijo Racero.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA