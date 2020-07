¿Quién es el senador acusado de ofrecerle soborno a un juez?

El senador de ‘la U’ Eduardo Pulgar amaneció este lunes como protagonista de los titulares de medios de comunicación y como tendencia en redes sociales, no precisamente por alguna iniciativa legislativa suya sino por ser acusado de ofrecerle soborno a un juez.

El periodista Daniel Coronell en su columna de este domingo, a través de la página losdanieles.com, denunció que el Pulgar le ofreció a un juez conseguirle un soborno para que decidiera a favor de unos patrocinadores suyos.



De acuerdo con el columnista, el legislador “fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano”.



Según la publicación, Pulgar le explicó al juez el motivo de la invitación: “No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad… Esto es un negocio (…) Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”.



Antes de ser senador, Pulgar fue auxiliar del magistrado Hernando Duarte, durante cuatro años; Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad del Atlántico, fiscal en Barranquilla, y concejal de Barranquilla por tres periodos.

Pero se ha hecho especialmente célebre por protagonizar varias polémicas. La más reciente en la que resultó envuelto el senador Pulgar fue hace apenas unas semanas, cuando se conoció que tuvo un altercado con el exsecretario de Salud de Soleda (Atlántico) , hecho que terminó a los golpes.



El altercado entre ambos se habría iniciado cuando empezaron a discutir por temas del manejo de la contratación del covid-19, y de un momento a otro se fueron a los golpes. Ante este hecho, los escoltas de Pulgar y los de Fábregas se vieron obligados a intervenir para separarlos y evitar que la riña pasara a mayores; sin embargo, los vecinos –al escuchar el escándalo– llamaron a la Policía para reportar el hecho.

En abril del año pasado, su nombre nuevamente fue mencionado al conocerse un video en el que Pulgar aparece en una pelea de gallos que, al parecer, se llevó a cabo durante el período de cuarentena ordenada por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus en el país.



Sin embargo, en diálogo con la emisora W Radio, el senador Pulgar negó que haya violado la medida de aislamiento preventivo obligatorio y que el video fue grabado a mediados de febrero pasado. No obstante, el congresista aparece en el video con tapabocas.



Hace un año el nombre de Eduardo Pulgar volvió a sonar en los medios por un altercado que tuvo con su copartidario Roy Barreras durante una sesión del Congreso. Si bien hubo acusaciones mutuas, el incidente no pasó a mayores.

