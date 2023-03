La controversia por la vuelta al escenario público de Alberto Santofimio Botero, el instigador del asesinato del caudillo liberal Luis Carlos Galán, no cesa. Las miradas ahora se dirigen a quién es el protector político de la aspirante a la gobernación en Tolima Adriana Magali Matiz Vargas a quien el condenado alabó.



"Alberto Santofimio condenado por la justicia por el asesinato de Galán y sus complicidades públicas con Pablo Escobar pretende regresar al poder en el Tolima a través de la candidata a la Gobernación Matiz. Es una afrenta a la historia. Frente a las mafias no puede haber 'matices'", afirmó Roy Barreras, presidente del Senado.

Se trata de Óscar Barreto Quiroga, un senador que dirige el ala más fuerte del Partido Conservador en ese departamento y quien ha sido gobernador en dos oportunidades con votaciones representativas en la mayoría de los 48 municipios del Tolima.



Una de sus inversiones más destacadas la hizo en 2018 en favor de la Universidad del Tolima pues alivió su situación financiera al multiplicar las transferencias de recursos económicos del departamento a ese centro educativo público que alberga, en su mayoría, a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 provenientes de municipios apartados. A eso se suman millonarias inversiones de corte social en municipios como Planadas, Chaparral, Rioblanco y Ataco, sur del departamento, que en años anteriores fueron zonas de conflicto pues allí nacieron las extintas Farc y donde sus habitantes soportaron durante décadas el abandono del Estado.

Hoy de su grupo hacen parte los representantes a la Cámara, Delcy Isaza y Gerardo Yepez Caro, ex alcaldes de Rioblanco y Santa Isabel, respectivamente. El gobernador actual, Ricardo Orozco, también ha tenido el respaldo del conservatismo y su gobierno se destaca por inversiones millonarias en los sectores de salud, vías y educación pues unos 70.000 estudiantes de universidades públicas van a clases gratuitamente, sin pagar matrículas.

No es la primera vez que Óscar Barreto se encuentra con Santofimio. Aunque la polémica creada por la intervención de Santofimio en un acto con la candidata Matiz Vargas tuvo un eco nacional fue precisamente por haber sido con carácter público. La anterior fue en un reciento privado del que, sin embargo, quedó constancia gráfica.



Barreto siempre ha tenido claro que ella ha sido su candidata a la gobernación. Hace exactamente un año que se rumoró que Santiago Barreto, su sobrino, sería el candidato del 'barretismo' a la gobernación del Tolima, pero él mismo se encargó de disipar las dudas.

"Adriana Magali Matiz no va más al Congreso, va Delcy (Isaza). Y aquí, a Planadas, voy a venir después, como reivindicación de los derechos de la mujer: queremos que Adriana Magali sea la próxima gobernadora de este departamento, para que luchemos de la mano de las mujeres", dijo él. Y así ha sido.

Barreto, que nació el 7 de abril de 1961 en el corregimiento Cay, en el Cañón del Combeima, una zona rural turística de Ibagué, ha sido conservador a pesar de que por su tierra siempre han soplado vientos liberales.



En 2007, cuando se lanzó a la Gobernación por el Partido Conservador, de la mano de barones electorales azules como Luis Humberto Gómez Gallo, se hizo célebre por profesar su devoción al expresidente Álvaro Uribe. "Soy el Gobernador más uribista del país", decía.



Esta semana su nombre fue noticia de primera plana por la reaparición de Santofimio. En efecto, quien fuera una de las fichas políticas del capo Pablo Escobar y determinador de la muerte del caudillo Galán, volvió a la actividad política.



Lo hizo este lunes en Le Petit Café, en el corazón de Ibagué, en un acto público en el que mostró su apoyo a la candidatura de Matiz Vargas, aspirante a la gobernación del Tolima por el Partido Conservador.

En su defensa, la aspirante Matiz Vargas dice que no fue un acto público organizado por su campaña sino una casualidad. Afirma que ella llegó al local a tomarse un café y se encontró allí con varias figuras políticas, entre ellas Santofimio.



"Me senté a su lado, él habló y dio unas declaraciones a título individual y yo lo escuché con respeto, como hago con todas las personas. Yo no soy quién para juzgar el pasado de una persona, no puedo responder por las acciones que él haya cometido en años anteriores y si él ahora quiere apoyar mis propuestas está en todo su derecho; pero reitero que el doctor Santofimio no forma parte oficial de mi campaña", le dijo ella a EL TIEMPO.

Alberto Sanfofimio y Adriana Magali Matiz.

Insiste que no se puede cuestionar su nombre ni el de Barreto por este episodio. Para ella, el grupo político ha actuado con transparencia y afirmó que los reparos y críticas se deben al inicio de la campaña.



"Quisiera que quedara claro que yo no estoy en una campaña de descalificaciones y agravios, si no de la paz, de construir, de luchar contra la pobreza, la desigualdad, generar condiciones desde lo público para mejorar las condiciones económicas para los tolimenses. No dedico ni un segundo de mi vida a las polémicas de la vieja manera de hacer la política para dañar. Yo creo en la igualdad de los colombianos ante la justicia y que todos la acatemos y respetemos. En mi sabiduría es el pueblo quien decide perdonar y Dios quien juzga en último", dice Adriana Magaly Matiz.

El senador Barreto, por su parte, no ha contestado las llamadas de EL TIEMPO.



