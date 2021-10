¿Quién es Ariel Ávila? Biografía

Ariel Avila está en la boca de todos desde hace unos meses, después de que revelara que tiene propuestas de la Colombia Humana y la Alianza Verde para formar parte de sus listas al Congreso, de cara a las elecciones legislativas del próximo año.



“Tengo propuestas para ir al Senado Por el partido Verde y la Colombia Humana, no voy a descartar en su totalidad la idea pero la decisión la tomaré en septiembre. No lo descarto pero no he dicho que sí todavía, la decisión la debo tomar este año, si no fue ahora, nunca será. Son oportunidades que le llegan a uno en la vida. Es una decisión difícil porque tengo muchos enemigos en política pero sí lo estoy pensando”, dijo el analista a ‘Uniminuto Radio’ en febrero del año pasado.



A pesar de que dijo que en septiembre iba a anunciar su decisión, aún no ha anunciado si efectivamente se lanzará al Senado por algunos de estos dos partidos políticos.

Pero, a propósito de esto, ¿quién es Ariel Avila?

Ariel Ávila es un politólogo y periodista, de 38 años, que actualmente es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Adicionalmente, es Director de ‘La Hora Triple A’, programa de televisión en la franja de opinión de ‘Canal Capital’ y profesor de la Universidad Externado de Colombia.



El hombre, que ha recibo propuestas para ser senador de la República, estudió Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, en donde también fue docente hasta el año 2010 y estudió su maestría en Sociología.



Adicional a esto, es recordado por haber sido asesor de la Secretaría de Educación de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. También por haber coordinado el Observatorio de Conflicto Armado de la ONG Nuevo Arco Iris.

Este martes, León Valencia (izq.) y Ariel Ávila (der.) presentaron el segundo informe trimestral 'Cómo va la paz' para La Iniciativa, Unión por la paz, movimiento cuyo uno de los jefes es el expresidente Ernesto Samper (cen.). Foto: Foto: La Iniciativa, Unión por la Paz

El politólogo, oriundo de San Bernardo, Cundinamarca, salió del país por amenazas, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe.



El columnista de El País, de España, y el diario El Espectador, es un analista e investigador sobre temas de seguridad, conflicto y su relación con el poder político; por tanto, es citado e invitado con frecuencia a los medios de comunicación.



Entre sus más de treinta obras y publicaciones se encuentran ‘Los mercados de la criminalidad urbana en Bogotá’ (2011), ‘Democracia en Venta’ (2013), ‘Violencia urbana – Radiografía de una región y los Retos del Postconflicto’ (2014), ‘Detrás de la guerra en Colombia’ (2019), ‘Por qué los matan’ 2020), entre otros.



Además de esto, el hombre suele hacer activismo político a través de sus redes sociales, en donde publica videos sobre los temas que más le apasionan.



“El periodismo y la comunicación se han convertido en la principal herramienta para la denuncia, el control político y mi participación ciudadana en aras de una democracia más robusta”, escribe él mismo en su biografía.

