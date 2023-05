En diálogo con EL TIEMPO, Dilian Francisca Toro, directora del partido de 'la U', se refirió al futuro de la reforma de la salud. Aseguró que podrían apoyarla, pero recordó que esto depende de que "estén todas las proposiciones de cambio que nosotros solicitamos". Además, destacó que hay un clima de negociación con el nuevo ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, que no había con la exministra Carolina Corcho.



¿Qué va a pasar con el partido de 'la U'? ¿Para dónde van?

No se ha tomado la decisión, lo único que podemos decir es que en este momento no existe coalición. El presidente la rompió y lo que la gente opinó es que no hay afán de decir para dónde vamos. Lo que se expresó en la bancada es que la idea es estudiar muy bien los proyectos, con toda seriedad y juicio, y votar sí lo que sea bueno para el país y dialogar para mejorar los temas que no creamos que son buenos. Queremos lograr sacar las mejores reformas.

Se había rumoreado que en la semana pasada se iban a declarar en independencia, ¿qué pasó?

La semana pasada discutimos como tres horas si íbamos o no a la independencia. Pero, como ya dije, lo que expresaron los congresistas es que no había coalición, porque el presidente la había roto, entonces no había afán. Esa decisión la podemos tomar en cualquier momento, porque nada nos obliga ahora. Lo más importante en este momento es ver cómo se va a afrontar todo el tema legislativo, que se debe abordar con toda seriedad y toda responsabilidad. Debemos estudiar las leyes a profundidad como en el Plan Nacional de Desarrollo. Allí hubo una discusión amplia, con temas muy álgidos en algunos casos. Unos se aprobaron y otros no. Así debe ser con todo. Debemos evaluar muy bien las cosas y ver si las reformas van a ser buenas y tendrán un impacto positivo en la comunidad y, si no es así, tratar de mejorarlo para que salga lo mejor posible.

Dilian Francisca Toro, directora del partido de 'la U'. Foto: Prensa partido de 'la U'

¿Están abriendo la puerta para hacer parte de esa coalición más pequeña que mencionó el presidente Petro desde España?

No puedo decir absolutamente nada de eso. Lo que estoy diciendo es lo que se discutió hace ocho días en la bancada. Ahora estamos trabajando el tema de la reforma a la salud porque ya esta semana la van a poner en discusión y tenemos que tomar decisiones. Estuvimos hablando con el ministro de Salud y tengo que decir que es una persona muy abierta al diálogo y a la concertación. Escuchó cuáles eran las razones por las cuales nosotros no estamos de acuerdo con el texto presentado inicialmente por el Gobierno. Le contamos los acuerdos a los que habíamos llegado nosotros y que no habían sido posible incluirlos en el texto porque la ministra no los había tenido en cuenta. Él ha estado muy abierto y nosotros le dijimos que, si entran todas las proposiciones que nosotros presentamos, en las cuales estamos mejorando la reforma, estaríamos dándole la posibilidad para que se abra la discusión en la Comisión Séptima. Pero lógicamente tienen que estar incluidos los artículos y los acuerdos que ya se habían realizado con el presidente.

¿Eso quiere decir que van a apoyar la reforma de la salud?

Siempre y cuando estén todas las proposiciones de cambio que nosotros solicitamos. Por ejemplo, que haya un sistema mixto (privado y público). También pedimos que las EPS sean administradoras del riesgo en salud y el operativo, que es algo muy importante para lograr la continuidad y la oportunidad en la atención de los pacientes.



Con el Gobierno estamos de acuerdo con la atención primaria y la atención integral en las zonas alejadas. Asimismo en la dignificación laboral, en poder tener muchos más especialistas en los sectores apartados, en fortalecer los hospitales públicos, de hecho pusimos unos artículos muy interesantes para fortalecer los hospitales públicos. Es tratar de introducir lo que nosotros estábamos insistiendo en el articulado y así tener una ley que construye sobre lo construido y que mejore la atención.

¿Van a seguir de la mano con los conservadores en estas negociaciones?

Las reuniones las hemos hecho con el técnico del Partido Conservador, pero no me puedo meter en las decisiones de los otros. Yo hablo por lo que yo he observado del ministro, que ha estado muy dispuesto y que entiende muy bien el sistema.

¿Hay un mejor clima con el actual ministro de Salud que con Carolina Corcho?

Por supuesto que sí.

¿Cuál es la diferencia?

Primero, es una persona mucho más abierta a dialogar con todo el mundo y a escuchar los argumentos de los otros. Además tiene experiencia en lo público, ha sido alcalde y secretario de salud. Conoce el sistema, cómo opera y cuáles son los problemas. Eso es lo que le vemos de ventaja y tengo entendido que ha hablado con todos los sectores.



¿La salida de la ministra Corcho fue un mensaje para negociar del Gobierno?

Es una decisión del presidente, pero creo que sí, abrió las puertas sobre todo con el ministro, que llegó con las ganas de dialogar y de poder concertar.

Muchos senadores y representantes de 'la U' decían que iban a apoyar el proyecto de Gobierno, ¿qué pasó al final para que no lo hicieran?

No nos incluyeron lo que habíamos concertado. Entonces, era muy difícil.

¿Tuvo mucho peso la decisión conservadora en ese momento?

Estábamos en la misma posición de que tenían que estar todas las propuestas que habíamos hecho.

¿Cómo vieron la salida de personas que eran de su partido y que se denominaban 'cuotas' tras el revolcón ministerial?

Es una decisión del presidente y la respetamos.

¿Cuáles son sus posiciones frente a las reformas pensional y laboral? ¿Qué han venido discutiendo?

Aún no hemos discutido a fondo. Ya se está haciendo el estudio y nos han presentado en algunas oportunidades el texto. Cuando ya se estudie a profundidad podremos definir como bancada. Con la pensional hay tranquilidad, pienso que es interesante. Sin embargo, hay algunas cosas que tendremos que mirar. La reforma laboral está un poco más difícil, pero ya lo discutiremos.

¿Todavía sigue la prohibición a los representantes a apoyar el proyecto de Salud del Gobierno?

Hasta que no hablemos en bancada y cambiemos la decisión, sigue igual. Hay una posición de bancada y esa se mantiene. Luego de la conversación con el ministro, si se incluyen todos nuestros artículos, estaremos haciendo la bancada y tomando la decisión.

Hace unos días Germán Vargas Lleras dijo que si ustedes seguían apoyando la reforma de la salud no tendrían el apoyo de Cambio Radical en su campaña para la gobernación. ¿Cómo va ese tema?

No he dicho aún si voy a ser candidata. Soy una persona que ha trabajado muchísimo en el sistema de salud y tengo el suficiente conocimiento y seriedad en mi trabajo para definir si apoyo o no.

¿No hay un relevo por el momento en la dirección de la U?

Por ahora no. Tengo que definir primero.

¿Cómo evalúa lo que pasó con el Plan Nacional de Desarrollo después de esa discusión maratónica?

Fue maratónica, pero hubo discusiones de fondo. Pienso que el Congreso actuó independientemente. Algunos artículos polémicos se aprobaron, pero esa es la democracia.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

