Este es el pabellón de los quemados de las elecciones regionales

En cada elección hay más de un quemado. Y las de ayer no fueron la excepción pues muchos políticos de los que hicieron bastante ruido cuando comenzó la campaña, e incluso desde antes, se quedaron con las manos vacías.



Y hay de todo tipo de quemados, tanto políticos veteranos como jóvenes que aspiraban a gobernaciones y alcaldías, así como de todos los partidos e incluso hay más de uno que aspiró por firmas.

Sin duda, en Antioquia se quemaron las dos grandes apuestas del uribismo en ese departamento.



Andrés Guerra, quien aspiraba a la gobernación, volvió a perder. Hace cuatro años, Luis Pérez le arrebató el triunfo, pero Guerra persistió y consiguió el aval del Centro Democrático (CD) para esta elección. Y aunque las encuestas lo daban como ganador al inicio de la campaña, cuando Aníbal Gaviria decidió competir, los analistas comenzaron a dar a Guerra como perdedor.



Algo similar le sucedió al exsenador por ese partido Alfredo Ramos, hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos, un hombre de las entrañas del uribismo. Todas las encuestas dieron al candidato del Centro Democrático como ganador de la alcaldía de Medellín y parecía no tener rival. Pero, poco a poco, el nombre de Daniel Quintero fue ganando fuerza y, finalmente, Ramos perdió.

Álvaro Uribe Vélez con sus candidatos Alfredo Ramos y Andrés Guerra, quienes perdieron la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia Foto: @AlfredoRamosM

Y siguiendo con candidatos a la alcaldía de Medellín y cercanos al uribismo, también hay que mencionar a Juan Carlos Vélez, quien hace cuatro años tenía el aval del Centro Democrático y perdió con Federico Gutiérrez. Este año decidió lanzarse por firmas, pero no superó los 10.000 votos.



Luis Eladio Pérez es otro de los nombres que hacen parte de la lista de quemados. Pérez, quien aspiró a la gobernación de Nariño, es un excongresista que estuvo secuestrado por las Farc. Curiosamente, el partido de la exguerrilla respaldó su aspiración, pero los más de 100.000 votos que sacó no le alcanzaron.



Para la alcaldía de Cartagena también hay un viejo conocido que se quemó. Se trata de Fernando Araújo Perdomo, quien aspiró a ese cargo por firmas y obtuvo unos 17.000 votos.

Fernando Araújo Perdomo, excandidato a la alcaldía de Cartagena. Foto: Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

Araújo fue Canciller durante la presidencia de Álvaro Uribe y ministro de Desarrollo Económico de Andrés Pastrana. Es miembro de una de las familias más poderosas de Bolívar y su hijo, Fernando Araújo Rumié, es senador del CD.



Rosmery Martínez no pudo llegar a la gobernación de Tolima. No obstante tener el respaldo de Cambio Radical y el Partido Liberal, fue derrotada por una diferencia de más de 60.000 votos. Martínez fue congresista por Cambio Radical entre 2006 y 2018.



A la lista de quemados también se suma Luis Emilio Tovar, conocido como el Pato. Tovar iba por la gobernación de Arauca con el Centro Democrático, pero los más de 23.000 votos no fueron suficientes.

Tovar fue elegido como representante a la Cámara en el 2018, pero su elección fue anulada por el Consejo Nacional Electoral por doble militancia.



El excongresista Yahir Acuña era uno de los aspirantes más fuertes para la gobernación de Sucre. Sin embargo, los casi 140.000 votos que obtuvo no le alcanzaron.

Yahir Acuña Foto: Oswaldo Rocha

Acuña, quien fue por firmas, ha estado envuelto en polémicas. Ha sido investigado por ‘parapolítica’ y en el pasado fue señalado de tener cercanía con la condenada empresaria del chance Enilse López, la ‘Gata’. Su padrino político fue el exgobernador de Sucre Salvador Arana, quien está condenado a 40 años de cárcel por el asesinato del alcalde de El Roble Eudaldo Díaz.



Si bien algunos sectores hablaron de que Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, hace parte de la lista, para otros no, pues esta fue su primera elección y se enfrentó a una rival de mucho peso en el Atlántico: Elsa Noguera. Además, seguramente Petro irá a la Asamblea.



