¿Qué viene en el Partido Conservador tras tormenta por nombramiento de la mindeportes?

El senador Efraín Cepeda amaneció este jueves 22 de febrero con un pie afuera de la presidencia del Partido Conservador. Pero en la noche, tras intensas horas de movimientos políticos, se irá a la cama ratificado como jefe de la colectividad y con el respaldo de que los azules están cada vez más lejos del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Fueron 24 horas de intensa actividad política. Desde finales del 2023 se venía gestando una rebelión en la Cámara de Representantes buscando que el conservatismo tuviera representación en el Ejecutivo. Y si bien Cepeda había atajado dichas intenciones, el miércoles a las 10:19 de la mañana se dio el golpe.



En el portal de aspirantes de la Presidencia se publicó la hoja de vida de Luz Cristina López Trejos como ministra del Deporte. Varios sectores aseguraron que la licenciada en Educación Física era cuota conservadora e incluso se comentó que su hoja de vida fue entregada al Gobierno por el polémico representante Alfredo Ape Cuello.

Cepeda, de inmediato, desmarcó al partido de ese nombramiento y ante cualquier versión descargó el regreso de los conservadores al Ejecutivo. No obstante, en la tarde del miércoles, luego de la plenaria del Senado en la que se adelantó un debate por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, el congresista presentó su carta de renuncia al partido.



Si bien en el texto no se hacía referencia a la designación de López, cercanos a Cepeda le confirmaron a este diario que era una respuesta a la publicación de esa hoja de vida.

“Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos”, expresó en la misiva.



La decisión final, sin embargo, se iba a tomar ayer en la mañana en una reunión extraordinaria del Directorio Conservador.

Noche decisiva



No estaba en las cuentas de nadie la renuncia de Cepeda. No obstante, sectores políticos intentaron sacar provecho de la tormenta en la colectividad y se movieron.



Varios miembros del Gobierno, del círculo más cercano del mandatario, y un senador llamaron a los miembros del Directorio para sugerir el nombre de Vicente Blel, Vicentico, como nuevo presidente de la colectividad. Así se lo confirmaron algunos a EL TIEMPO varios de los 19 miembros de este grupo.

Directorio Nacional Conservador ratifica al Senador @EfrainCepeda cómo Presidente del Directorio Nacional Conservador y reafirma su apoyo irrestricto a las posiciones adoptadas durante su mandato. pic.twitter.com/HSlG7bf8XS — Partido Conservador (@soyconservador) February 22, 2024

Las llamadas y los mensajes, no obstante, no cayeron bien en las filas azules. Las cabezas de la colectividad no vieron con buenos ojos la esta presunta intromisión del Ejecutivo en una colectividad política y como respuesta decidieron no aceptar, de manera unánime, la renuncia de Cepeda y reiteraron su postura de independencia frente a la Casa de Nariño.



“Al mismo tiempo reafirmamos que el Partido Conservador no tiene ninguna representación política dentro del Gobierno Nacional, por ello el nombramiento de la Ministra del Deporte no representa la institucionalidad. Ratificamos nuestra posición de independencia, así como las posturas adoptadas en bancada con respecto a la Agenda Legislativa, somos conscientes de lo que necesita y pide Colombia”, dijeron en un comunicado.



Incluso el polémico senador Carlos Andrés Trujillo, cercano al petrismo y aliado del exsenador Liberal Julián Bedoya, apoyó la moción y respaldó a Cepeda.

Lo que el miércoles en la mañana se veía como una crisis en el Partido Conservador terminó siendo ayer una ratificación del poder de Cepeda en la colectividad y, además, se marca la distancia con el gobierno del Presidente Petro en un semestre decisivo para las reformas.



Ahora el partido se meterá de lleno en las reformas y, de manera paralela, pensará en la elección del presidente del Congreso para la siguiente legislatura, pues les corresponde esa dignidad y todos los caminos apuntan a Cepeda, algo que en la Casa de Nariño no verían con buenos ojos.





