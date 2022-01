Nada salió bien tras el choque entre los precandidatos Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt, que terminó con la abrupta pero previsible salida de la única mujer aspirante presidencial en la Coalición Centro Esperanza que se fue dando un portazo.



Betancourt irá por la Presidencia como candidata independiente con su partido Verde Oxígeno, y tendrá que iniciar su campaña partiendo desde cero, con una bandera clara, la lucha contra la corrupción, que ya han izado otros candidatos. Íngrid goza de un reconocimiento en el país y en el exterior, pero en plata, saber cuántos votos obtenga es un misterio pues no se hace contar desde hace más de 20 años

Y por el lado de la Coalición no le queda más que superar esta “mala novela” o “mala película” o algo “bochornoso”, como calificó el precandidato Sergio Fajardo al choque que se dio entre Betancourt y Alejandro Gaviria por cuenta de las adhesiones a este último.



En la declaración suscrita por cinco de los precandidatos, con excepción de Gaviria y Betancourt, y que a la postre marcó la salida de esta última, lo que hubo fue un llamado de atención a ambos y dejó en sus manos la permanencia o no en la Coalición. Pero, no hay un rechazo absoluto a las adhesiones o maquinarias, que es lo que pretendía Íngrid



Todos concuerdan en que fue un “error” el reclamo en público sobre la llegada de ‘maquinarias’ que le hizo Betancourt a Gaviria por la adhesión del senador de Cambio Radical Germán Varón; y también que fue otro ‘error’ la ‘agresiva’ respuesta de Gaviria.



Tampoco les gustaron a otros candidatos los ultimátum de Íngrid, y muchos menos, que estos fueran en público. “Desafortunadamente esto salió mal y a mí me da mucha pena”, le dijo Fajardo a EL TIEMPO.



De cara al futuro, lo que queda flotando en el ambiente, y así se evidenció ayer en las redes sociales, es qué va a pasar con las adhesiones. ¿Cuáles son los criterios para aceptarlas o rechazarlas?



Habrá que esperar cuál será la respuesta de los seguidores de la Coalición, porque lo que se percibe en las reacciones de la gente en las redes sociales es que la Coalición prefirió mirar para otro lado, y dejar que el ovillo que armó Ingrid se desenrollara solo.



Algo sobre esto dijo ayer el precandidato Juan Fernando Cristo: “Definimos una serie de criterios que nos guiarán en el propósito de ampliar esta coalición, pero previendo y manteniendo la coherencia ética y los principios de cambio que significan una coalición de oposición al gobierno del presidente Iván Duque.



"No acepto ningún ultimátum, esa no es nuestra forma de hacer política. Esta es mi posición personal frente a los apoyos políticos a integrantes de la Coalición de Centro Esperanza. Sigamos lo acordado en noviembre y que cada candidato asuma el costo de sus apoyos", había señalado momentos antes el aspirante presidencial Juan Manuel Galán.



Lo que dijeron

El senador Roy Barreras, hoy en el Pacto Histórico, dijo que "solo Ingrid pudo superar la labor destructiva de Angélica Lozano en la Colisión de la Esperanza. A sus electores, compatriotas de buena fe, defensores de la paz y de la vida, una buena noticia: el

@PactoCol sí está unido, crece y los necesitamos para derrotar el régimen.".



"Es absolutamente obvio que la Coalición de la Esperanza no pasará a segundas vuelta.

Hay que insistir en tratar de tender puentes con ellos para gobernar, llegando a acuerdos que generen convergencia, el problema es que por más que se intente no se les ve el más mínimo interés", dijo el representante Inti Asprilla.



Mientras tanto, el exvicepresidente Humberto de la Calle le pidió a Ingrid que reconsiderara su decisión: "Esa promesa incluyó mi retiro de la contienda presidencial. Espero que recapacites. Espero que reconsideres tu decisión. Espero no verme en el imperativo legal de escoger entre mi promesa primaria de apoyar a toda la Coalición y la sobreviniente consecuencia de tu decisión".



