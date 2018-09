Hasta dónde llegará la nueva disidencia del Partido Liberal

Una dura controversia se armó esta semana bajo las toldas del Partido Liberal, luego de que al menos 24 líderes de esa colectividad renunciaron formalmente a su militancia y anunciaron que competirán en las elecciones locales del 2019 como una disidencia del liberalismo.



Pese a que el Partido Liberal se declaró –por el momento– independiente del gobierno del presidente Iván Duque y anunció que esperará los siguientes pasos que dé el mandatario para fijar una postura más argumentada, un grupo de liberales cree que se le debe hacer “oposición” al jefe de Estado y, por ello, tomó la decisión de marginarse de la colectividad.

Los disidentes, que hasta el momento son menos de los anunciados, cuentan entre sus filas con varios exministros de Estado, columnistas de opinión y figuras jóvenes de la colectividad, y sostienen que el Partido Liberal perdió su rumbo ideológico y político.



Esta no es la primera vez que soplan vientos de disidencia en el Partido Liberal. Movimientos como el MRL, de Alfonso López Michelsen, y el Nuevo Liberalismo, de Luis Carlos Galán, también lo intentaron (ver recuadro).



Entre los actuales disidentes están los exministros Juan Fernando Cristo, quien lidera ese sector; Guillermo Rivera, Alejandro Gaviria, Yesid Reyes, Amylkar Acosta y Cecilia López, al igual que el exviceministro Luis Ernesto Gómez, el excongresista Joaquín José Vives, y el articulista de opinión Ramiro Bejarano, entre otros.

La tesis central del grupo, de acuerdo con Cristo, es que el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho varios anuncios que van en contravía del ideario liberal y el partido ha permanecido impávido y sin realizar ningún tipo de pronunciamiento.



“Los detonantes de esto fue que en los últimos días el Gobierno anunció fumigación con glifosato, penalización de la dosis mínima y criminalización de la protesta social, y el partido no pronunció nada”, le dijo Cristo a EL TIEMPO.

Antecedentes

Hace casi un año, Cristo se fue lanza en ristre contra el director del Partido Liberal César Gaviria, a quien señaló de estar “dividiendo” a la colectividad.



Posteriormente, cuando el candidato presidencial del liberalismo, Humberto de la Calle, fue derrotado en la primera vuelta, en mayo pasado, Cristo responsabilizó a Gaviria de esa debacle.



Y en los últimos meses, la cercanía que ha mostrado el exmandatario liberal con el nuevo Presidente de la República parece no haberle caído del todo bien a este sector del liberalismo.



“Creemos que el Partido Liberal debe hacer oposición al gobierno de Duque, pero no por Duque, sino porque algunas de sus propuestas no están en sintonía con nuestras ideas”, afirmó Cristo, quien aclaró que no debería ser una “oposición” como la que le hizo el expresidente Álvaro Uribe a su sucesor, Juan Manuel Santos.

Elecciones 2019

La primera meta de esta disidencia son las elecciones regionales del próximo año, para las cuales ya están haciendo reuniones con varios líderes a nivel local que comulgarían con sus intenciones.



“Tenemos muchos candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales. Vamos a ver si lo hacemos mediante la recolección de firmas o ver la posibilidad de coaliciones con otros sectores del país que estén en oposición”, aseguró el exministro.



Estas decisiones se estarían tomando a finales de octubre, luego de varios encuentros entre los líderes disidentes y los cuadros regionales del liberalismo que comparten estas tesis. En total, según Cristo, serían alrededor de 5.000 militantes que estarían acompañando al nuevo grupo.



Sin embargo, el camino para que estos disidentes se hagan sentir en las urnas no parece sencillo. En la actualidad no cuentan con personería jurídica para avalar candidatos a las elecciones del 2019 y, si quieren competir, tendrán que –como lo admite Cristo– acudir a la recolección de firmas o las coaliciones con partidos que sí puedan respaldar aspirantes.



La recolección de firmas es un proceso que tendrían que comenzar con varios meses de anticipación a las inscripciones de candidatos para esos comicios y que tendrían que hacer ciudad por ciudad en la que aspiren a tener candidatos.



Según las normas, la personería o el reconocimiento jurídico solamente lo podrían alcanzar si logran elegir congresistas y para ello deberán esperar a las elecciones legislativas del 2022, es decir dentro de casi cuatro años.

Discusión adentro

El senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien se mantiene en el grupo de fieles al expresidente Gaviria, afirmó que el Partido Liberal es de “matices” y que todo se puede “discutir sin tener que irse” de la colectividad.



Para el congresista, las renuncias fueron “muy pocas, lo que demuestra que el partido está haciendo bien las cosas” y puso como ejemplo la pelea que dio la colectividad “para que se mantuvieran los subsidios de energía y gas en los estratos 1, 2 y 3”.

“Entendemos que hay personas que no están contentas, pero pensamos que es un tema más político que ideológico”, aseguró Gómez Amín.



El senador Guillermo García Realpe, quien pertenece a un sector independiente de Gaviria, pero que no ha renunciado al liberalismo, expresó su “preocupación” por las dimisiones de algunos de sus copartidarios “muy importantes para el Partido Liberal”.

“Hacemos un llamado a la cordura, al diálogo, a reintegrar todas las estructuras del partido en una gran reunión, en una convención para analizar la problemática y promover siempre la unidad del Partido Liberal”, afirmó García Realpe.



No obstante, varios sectores de la disidencia sostienen que ya no es tiempo de convenciones ni de reuniones ni de diálogos y se mantienen con la firme intención de fundar un nuevo movimiento liberal que, según ellos, represente las verdaderas ideas del liberalismo.

Otros intentos de disidencia liberal

Según algunos historiadores, entre 1957 y 1963 existió el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), cuyo promotor fue el expresidente Alfonso López Michelsen. El MRL se opuso a los acuerdos del Frente Nacional. Al final se selló una unión con el expresidente Carlos Lleras Restrepo y se disolvió la disidencia.



Y en la década del 80 surgió el Nuevo Liberalismo, el cual encarnó las ideas del líder liberal Luis Carlos Galán. Tras su crimen, en 1989, la disidencia comenzó a desarticularse.



