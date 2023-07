Entre los cargos que los colombianos deberán elegir el próximo 29 de octubre en las elecciones regionales se destacan el de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. También, hay otro que no es muy conocido o al menos no se menciona tanto como los otros: las Juntas Administradoras Locales.



¿Qué son las Juntas Administradoras Locales?

El Decreto de Ley 1421 de 1993 dice que las Juntas Administradoras Locales son corporaciones públicas de elección popular que se constituyen en el máximo ente de representación política a nivel local.



Son elegidas popularmente en cada localidad por períodos de cuatro años y están integradas por entre siete, nueve y once ediles, de acuerdo con el tamaño de cada localidad.



Tienen el objetivo de actuar como enlace entre las autoridades municipales y la ciudadanía, lo que las convierte en una fuente importante de representación política y de promoción de la participación ciudadana.



En los municipios la división se da en comunas y corregimientos, mientras que en los distritos especiales (que corresponden a las principales ciudades del país), las divisiones se denominan localidades.

Mesa Directiva JAL Ciudad Bolívar. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

¿Qué hacen las JAL?

- Adoptar el Plan de Desarrollo Local en concordancia con el Plan general de desarrollo económico de obras públicas y el Plan general de ordenamiento físico del distrito, previa audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares de la ciudad.



- Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su localidad y las inversiones que en ella se realicen con recursos públicos.



- Presentar proyectos de inversión ante las autoridades nacionales y distritales encargadas de los respectivos planes de inversión.



- Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo, previo concepto favorable del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal y de conformidad con los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Local.



- Cumplir las funciones que en materia de servicios públicos, construcción de obras y ejercicio de atribuciones administrativas les asigne la ley y les deleguen las autoridades nacionales y distritales.



- Preservar y hacen respetar el espacio público. Podrán reglamentar su uso para la realización de actos culturales, deportivos, etc. y ordenar el cobro de derechos por tal concepto.



- Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo y control de los asuntos públicos.



- Presentar al Concejo Distrital proyectos de acuerdo relacionados con la localidad que no sean de iniciativa privada del alcalde local.



- Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que estimen convenientes para el mejor desarrollo de estos contratos.



- Promover las campañas necesarias para la protección y recuperación de los recursos y del medio ambiente.



- Solicitar informes a las autoridades distritales quienes deben expedirlos dentro de los diez días siguientes.



- Participar en la elaboración del Plan general de desarrollo.

Prohibiciones de la JAL

- Crear cargos o entidades administrativas.



- Inmiscuirse por cualquier medio en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.



- Dar destinación diferente a la del servicio público a los bienes y rentas distritales.



- Condonar deudas a favor del Distrito.



- Imponer a los habitantes de la localidad, sean domiciliados o transeúntes, gravámenes o contribuciones en dinero o exigirles servicios que no están autorizados por la ley o por acuerdos distritales.



- Decretar honores y ordenar que se erijan estatuas, bustos y otros monumentos u obras públicas conmemorativos a costa del erario.



- Decretar a favor de personas o entidades de derecho privado donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos conforme a las normas preexistentes.



- Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.



- Conceder exenciones o rebajas de impuestos o contribuciones.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA