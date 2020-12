¿Qué significa separación de Robledo y Fajardo para campaña de 2022?

A diferencia de lo que sucedió en 2018, los ciudadanos no verán juntos en la próxima campaña presidencial al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y al senador de izquierda Jorge Enrique Robledo. Esta vez, como se dice coloquialmente, ‘partieron cobijas’.



El hecho lo anunció el congresista Robledo hace unos días, cuando aseguró que esta vez irá hasta el final de su aspiración presidencial en 2022.



“Hoy mi relación con Fajardo es la de competidores. Él está aspirando a la Presidencia de la República y yo estoy aspirando a la Presidencia de la República. Lo he dicho en todos los tonos: lo que sucedió la vez pasada, que yo retire mi candidatura, no va a suceder”, afirmó Robledo.



La decisión sorprendió a algunos sectores alternativos, que estaban listos para apoyar una alianza entre los dos connotados líderes, como sucedió en 2018 con la Coalición Colombia, en la que también participó la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



La separación de Robledo de sus antiguos aliados -Fajardo y Claudia López- se dio pese a que en septiembre de 2017, cuando lanzaron la Coalición Colombia, hablaron de que esta alianza política tendría una vida de 15 años, es decir hasta 2032.



No se sabe con certeza si el anuncio de Robledo lesionará de alguna manera la aspiración presidencial de Fajardo, tomando en cuenta que el congresista de izquierda obtuvo la tercera votación más alta en las elecciones legislativas de 2018, después del expresidente Álvaro Uribe y el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus.



Lo cierto es que, al parecer, la alianza política entre los tres líderes se quedó sin uno de sus soportes, el cual decidió remar hasta el final en la búsqueda de la presidencia en 2022.

