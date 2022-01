Con un propósito de reivindicación de los derechos de las mujeres y de los exsecuestrados y un marcado compromiso con la lucha contra la corrupción, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt arribó ayer a la competencia por la jefatura del Estado dentro de la Coalición Centro Esperanza.



La exsecuestrada por las Farc presentó su aspiración presidencial después de varias semanas de especulaciones sobre su participación en la campaña electoral, para la cual cuenta con la personería jurídica de su movimiento, el Partido Verde Oxígeno.



“Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002. Con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar su rumbo”, manifestó la precandidata presidencial refiriéndose a su campaña de hace 20 años, en medio de la cual fue plagiada por la entonces guerrilla de las Farc.



Después de seis años y medio de secuestro, Betancourt fue rescatada en medio de la famosa Operación Jaque, en julio de 2008, en la que regresaron a la libertad también varios policías y militares y los tres estadounidenses que estaba en poder de la guerrilla.



Tras varios años alejada de la política, Betancourt comenzó acercamientos con varios líderes que están actualmente en la Coalición Centro Esperanza, con los que competirá en las consultas del 13 de marzo para buscar el tiquete a la primera vuelta presidencial.

ANUNCIO INGRID BETANCOURT https://t.co/lcqTQ6Z6W5 — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) January 18, 2022

Uno de sus principales mensajes estuvo enfocado en los derechos de las mujeres, las cuales obtuvieron un cupo en esta coalición presidencial, en la que –hasta ayer– no había ninguna precandidata para la Presidencia.



“Poder actuar como mujer en Colombia es un inmenso reto y una inmensa oportunidad. Yo creo que las mujeres hemos ido abriendo un camino con mucha dificultad, pero hemos también aprendido a construir unos puentes que nos permiten que hoy en día muchos colombianos piensen en la mujer como una opción de liderazgo”, afirmó.



En efecto, en esta convergencia se habló de las posibles aspiraciones presidenciales de otras mujeres, como las congresistas Ángela María Robledo y Angélica Lozano, pero, al final, ellas permitieron tomar otros rumbos y no entrar directamente en la competencia presidencial.

La lucha contra la corrupción, en el discurso de campaña

Otro de los temas centrales de su campaña, según dijo Betancourt, será la lucha contra la corrupción, una de las principales preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos.



En este sentido, la precandidata afirmó que “mientras a mis compañeros de secuestro y a mí nos hacían pasar hambre, los mafiosos de la política, los negociantes de la miseria y los violentos siguen robando y despilfarrando nuestros recursos, sin importarles que la mitad de nuestros niños no puedan desayunarse a diario”.



“Hoy yo vengo a reclamar los derechos de los 51 millones de colombianos que no encuentran justicia, porque vivimos en un sistema diseñado para garantizar la impunidad de los mafiosos. Hablo del sistema de corrupción”, dijo.

Sin duda la llegada de Ingrid Betancourt a la competencia presidencial era uno de los movimientos más esperados en la campaña presidencial, y ahora la expectativa se centrará en la cantidad de votos que logre en las consultas de marzo, cuando, nuevamente, estará en la arena electoral.



Su presencia en la Coalición Centro Esperanza, además, parece refrescar una convergencia en la que solamente había hombres y en la que las mujeres tenían un espacio reducido, pese al avance de este género en la política colombiana, en los últimos años.



Betancourt competirá en la consulta de marzo con los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; los exministros Alejandro Gaviria y Juan Fernando Cristo; el excongresista Juan Manuel Galán y el senador Jorge Enrique Robledo. En la baraja también podría estar en exministro Luis Gilberto Murillo.



En algunos círculos políticos se ha especulado sobre la cercanía de Betancourt con el expresidente Juan Manuel Santos, el mayor impulsor del proceso de paz con las Farc y con quien la precandidata escribió el libro Una conversación pendiente.



Sin embargo, hasta el momento no ha habido señales directas de que el exmandatario esté detrás de su aspiración presidencial, por lo que es incierto saber si es su candidata a la Presidencia o no.

Crecen voces que hablan de aspiración de Luis Gilberto Murillo

Algunos integrantes del partido Colombia Renaciente, el cual también está en la Coalición Centro Esperanza, han venido hablando de la aspiración presidencial del exministro Luis Gilberto Murillo, quien, hasta el momento, no se ha referido públicamente al tema.

El exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Foto: Claudia Rubio/ EL TIEMPO

Uno de los primeros en mencionar su aspiración fue el candidato a la Cámara por los afros Gustavo Andrés González, quien publicó unas fotografías con el exministro y con la leyenda: “Colombia Renaciente presenta al exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo como su candidato a la Presidencia, ante sus candidatos al Senado. Nuestra colectividad ratificó su respaldo a la candidatura a la Cámara de Representantes en cabeza nuestra”.



El exministro Juan Fernando Cristo, uno de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, también le dio la bienvenida a Murillo. Sin embargo, no se conoce una declaración pública del también exgobernador del Chocó aceptando su postulación.

Los cambios en Equipo por Colombia, la otra coalición

Un movimiento clave se dio este martes en Equipo por Colombia, tras confirmarse que la jefa de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, no será candidata a la Presidencia y que esa colectividad le dio el aval al exalcalde Enrique Peñalosa.



Las movidas se habían venido especulando desde hacía varias semanas, especialmente después de que el propio Peñalosa confirmó que estaba en conversaciones con las directivas de ‘la U’.

Agradezco a Dilian Francisca Toro, Presidente de la U y gran líder público, y al partido, el aval para ser candidato presidencial. Espero contribuir también al éxito del partido y sus congresistas — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) January 18, 2022

“Agradezco a Dilian Francisca Toro, presidente de ‘la U’ y gran líder público, y al partido, el aval para ser candidato presidencial”, afirmó Peñalosa, quien se declaró “más al centro” del espectro político y dijo que “más allá de discusiones de derecha e izquierda, lo que debemos plantear es si queremos elegir a personas que hacen o escoger a personas que hablan”.



El exalcalde dejó la puerta abierta para unirse a otras fuerzas en el futuro y afirmó que “en algún momento” o “en segunda vuelta” se tendrán que concretar alianzas políticas. Para ello, dijo que se podrían realizar acuerdos con el uribismo o “incluso” con la Coalición Centro Esperanza, una de las competidoras de Equipo por Colombia, la convergencia en la que estará Peñalosa.

En los próximos meses tendré dos objetivos: cuidar la salud de mi familia y trabajar en

“Respeto la decisión de Óscar Iván Zuluaga. En la democracia hay diferencias. Pero nosotros, hasta donde entiendo, todos votamos por el ‘Sí’ al acuerdo de paz. Para mí es de máxima importancia. Pero creo que al final todos tendremos que unirnos. También con Centro Esperanza, con Alejandro Gaviria o Juan Manuel Galán u Óscar Iván Zuluaga. Las personas que no creemos en el odio, sino en la unión de los colombianos”, afirmó en exalcalde en Blu Radio.



Las palabras de Peñalosa sobre posibles alianzas se dieron días después de que Zuluaga, quien había sido invitado a integrar Equipo por Colombia, afirmara que no ingresará a esa coalición.



La decisión del aspirante presidencial uribista se dio luego de las declaraciones del exalcalde Alejandro Char, precandidato de Equipo por Colombia, quien afirmó que no estaba “de acuerdo” con su posible llegada a esa convergencia.



El paso dado por Peñalosa podría estar orientado a calmar las aguas en esta convergencia, en la que, tras los movimientos de ayer, están por los exalcaldes Char, Peñalosa y Federico Gutiérrez y los sendores David Barguil, del Partido Conservador, y Aydee Lizarazo, del Movimiento Mira.

