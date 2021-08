¿Qué significa la llegada de Alejandro Gaviria al partidor presidencial?

El nombre del hasta ahora rector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria ha sido uno de los que más ha agitado carrera presidencia, a pesar de que solo hasta mañana hará el anuncio oficial de su aspiración.

Gaviria, quien se lanzará a recoger firmas para inscribir su candidatura presidencial, podría ser el nombre que aglutine buena parte de las fuerzas de centro.



Hasta el momento, su equipo de campaña, del que según fuentes del consejo del cual hacen parte colaboradores del gobierno del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, se ha inclinado por un eslogan que acompañaría la estrategia presidencial del hasta mañana rector de la Universidad de los Andes y que sería ‘Colombia tiene futuro’, una mirada optimista sobre lo que él considera debe ser el objetivo primordial en estos tiempos aciagos que vive el país, no solo por los estragos que ha dejado la pandemia, sino por el grado de polarización política en que ha caído la sociedad en general.



De hecho, el propio Gaviria ya ha sido víctima de esa polarización. Pese al pedido de candidatos como Gustavo Petro para que se uniera a sus filas, una vez se conoció la negativa del rector y aún sin haber lanzado su nombre, Gaviria fue objeto de una serie de insultos y señalamientos en redes sociales promovidas desde la izquierda radical y desde la propia derecha. Ante esos ataques, se limitó a decir, en una declaración a EL TIEMPO, que “la erosión del debate público debe parar”.



A pesar de que se lanzará por firmas, a la campaña del hasta ahora rector de la Universidad de los Andes podrían llegar diferentes fuerzas políticas, de hecho esa es una de las motivaciones por las cuales habría decidido no ir con un partido específico, pues la idea es tener una convergencia lo más amplia posible.



Los ‘coqueteos’ a Gaviria no solo llegaron desde el Pacto Histórico, del cual hace parte Gustavo Petro, sino que también recibió llamadas de otras fuerzas de centro izquierda.



De hecho, su nombre ha sido mencionado en medio de las discordias que tiene hoy la Alianza Verde, pues, según le dijo una fuente de la colectividad a este diario, “algunos en el partido quieren que nos unamos a la Coalición de la Esperanza, porque esto provocaría el aterrizaje de Gaviria; pero si nos vamos al Pacto Histórico, él no va a llegar allá”.



Entre quienes promueven que la Alianza Verde se una a la Coalición de la Esperanza están figuras de renombre como Angélica Lozano y Juanita Goebertus, mientras que hay sectores más cercanos al Pacto Histórico, donde está Gustavo Petro, como el propio Carlos Ramón González, copresidente del partido, y congresistas de peso como Inti Asprilla.



En todo caso, la eventual llegada de Gaviria a la Coalición de la Esperanza no es tan sencilla, pues ya Jorge Enrique Robledo rechazó su nombre debido a las diferencias que tuvieron cuando el hoy rector fue ministro de Salud.



La otra puerta que desde hace meses tiene abierta en política el rector de los Andes es el Partido Liberal, donde el propio expresidente César Gaviria le ha hecho el llamado públicamente.



De acuerdo con lo conocido por este diario, Gaviria, al parecer, habría sostenido reuniones con algunos sectores del Partido Liberal y del Nuevo Liberalismo, dos fuerzas interesadas en apoyar su aspiración presidencial.



Sin embargo, el primer tramo de la campaña se realizaría de manera independiente y, con el paso de los meses, se estarían tomando decisiones sobre si se llega a alguna convergencia.



