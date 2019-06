‘La idea es militarizar las comunas más violentas de Cali’: Eder

Alejandro Éder, quien fue director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ahora está buscando la alcaldía de Cali como candidato del movimiento Compromiso Ciudadano, que a nivel nacional lidera Sergio Fajardo.



Asegura que lo primero que se debe hacer es recuperar la seguridad y el orden. En su opinión, Cali tiene hoy una de las situaciones de inseguridad más complejas de cualquier capital, que es urgente superar.

¿Qué les está proponiendo a los caleños?

Que tenemos que trabajar unidos para devolverle el orden a la ciudad. O nos unimos en Cali y trabajamos juntos o Cali se puede ir por el borde.



¿Y eso cómo se logra?



Con un trabajo serio, capaz, alejándonos de los extremos. Trabajando de la mano con todos los sectores. Tenemos que volver a vincular al sector público, al privado, a la academia, a los sectores sociales. También tenemos que cambiar la forma como se hace la política. No podemos seguir permitiendo que las lógicas politiqueras permeen el manejo de todo lo público. Necesitamos que lo público vuelva a trabajar para los ciudadanos y esto nos va a permitir combatir la pobreza, recuperar la seguridad, el orden, y volver a proyectar la ciudad.

¿Y ahí cuál es el camino?

Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el orden y la seguridad. Cali tiene hoy una de las situaciones de inseguridad más complejas de cualquier ciudad capital.



¿Esa recuperación de la que habla sería solo con Fuerza Pública?

También hay que generar oportunidades. Solo trabajando con nuestros jóvenes lograremos integrarlos a una vida legal, similar a lo que hicimos con los desmovilizados. Es muy importante atraer nuevas inversiones a Cali para que pueda haber más empleo.



¿Y cómo anda de recursos Cali para lograr esto?

La alcaldía de Cali cada vez tiene más recursos para invertir en seguridad. En este momento, el presupuesto de Cali para seguridad es de 70.000 millones de pesos y por eso les pido al actual alcalde y al Concejo que para el presupuesto del año 2020 aprueben una partida de 150.000 millones de pesos para que podamos arrancar con recursos y herramientas.



¿El narcotráfico sigue siendo un problema?



La situación del narcotráfico en el suroccidente de Colombia es muy grave y sigue siendo una realidad. Entre Cali y la frontera con el Ecuador está casi el 60 por ciento de los cultivos ilícitos del país. Eso lo que quiere decir es que hay muchas dinámicas de criminalidad transnacional. Lo peor es que por el exceso de producción de drogas en este momento, buena parte de estas no las pueden comercializar en el mercado internacional, sino que están llegando a nuestras ciudades, y Cali es una gran víctima de eso.

¿Y cómo piensa combatir esta problemática?

El alcalde es, en efecto, el jefe de la policía en la ciudad. Por eso vamos a tomar medidas inmediatas para empezar a atacar la inseguridad. El primer acto de gobierno que haré como alcalde será un consejo de seguridad con todas las autoridades, no solo de Policía, sino militares y de bienestar social, para que comencemos a elaborar una política que se pueda empezar a implementar. Lo segundo es que vamos a trabajar para que en los primeros 100 días de mi mandato podamos sacar los militares a las calles, sobre todo en los sectores más complejos de violencia. La idea es militarizar las comunas más violenta de Cali.



¿Va a sacar el Ejército a algunas calles de Cali?

Lo ideal sería que Cali tuviera más policías, pero el Gobierno Nacional no está en capacidad de darnos más policías, entonces tendremos que acudir al Ejército, por lo menos de manera transitoria, para que podamos restablecer el orden y simultáneamente comenzar a hacer inversiones para poder estabilizar esas zonas.



Usted hizo parte, el pasado gobierno, de temas de paz ¿eso no genera mucha polarización en la campaña?



En Cali estamos más a favor del proceso de paz que en contra. Creo que hay dificultades en la implementación, pero eso no quiere decir que la situación en el terreno no haya cambiado. Acordémonos que Cali está muy cerca de una de las zonas más convulsionadas, pero sí se ha notado un cambio.



