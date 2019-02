¿A qué juega Gustavo Petro con Nicolás Maduro?

Aunque el senador Gustavo Petro no ha hecho en los últimos días una declaración contundente sobre Nicolás Maduro y la crisis política, social y económica que vive Venezuela, sus recientes publicaciones en redes sociales lo hacen ver como alguien cercano y a favor del régimen.

A pesar de que en noviembre del año pasado el jefe de la Colombia Humana arremetió contra el chavismo, específicamente contra Diosdado Cabello, luego de que el dirigente venezolano lo acusó de pedirles dinero para su campaña presidencial, la cercanía del líder de la izquierda colombiana con Hugo Chávez es de conocimiento público.



En esa oportunidad Petro aseguró que él fue “amigo” de Chávez y que Maduro era “completamente diferente” al fallecido expresidente venezolano. Incluso se atrevió a decir que la línea política de los actuales dirigentes chavistas es “equivocada, profundamente equivocada respecto a su sociedad”, dijo en ese entonces.

No obstante, y cuando se llegó a pensar que esa relación había terminado por esas declaraciones y por el silencio que ha guardado Petro sobre el régimen venezolano, este fin de semana el senador dejó, de alguna manera, abierta la posibilidad de que aún conserva cierta afinidad con el chavismo.

Lo que hizo el eje Trump/Bolsonaro/Duque fue, al amenazar con una invasión, devolverle pueblo a Maduro.



La necrofilia de la extrema derecha irracional. pic.twitter.com/QdJLkMM0MT — Gustavo Petro (@petrogustavo) 2 de febrero de 2019

Este fin de semana, cuando los seguidores chavistas salieron a las calles de Venezuela como contrapeso a las multitudinarias marchas que realizó la oposición la semana pasada, Petro cuestionó el papel de los medios de comunicación por no cubrir las manifestaciones de los seguidores de Maduro y, además, aseveró que la unión entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Jair Bolsonaro, de Brasil e Iván Duque, de Colombia, lo único que ha hecho es “devolverle el pueblo a Maduro”.



Para Petro el reconocimiento de estos jefes de estados a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela lo único que ha hecho es volver a unir a los chavistas. “El efecto del eje Trump/Bolsonaro/Duque es que después de perdida la capacidad de movilización popular con la muerte de Chávez, la está haciendo recuperar al actual gobierno venezolano”, dijo en un trino acompañado de una fotografía de la movilización de los seguidores de Maduro.

Mi querido amigo Galán yo no defiendo el régimen de Maduro, propongo un dialogo Venezolano.



Pero nunca será el lado correcto de la historia apoyar una invasión militar o un golpe de Estado https://t.co/JVN0mXVRFM — Gustavo Petro (@petrogustavo) 2 de febrero de 2019

Pese a que las manifestaciones chavistas fueron multitudinarias, no son las mismas del pasado, cuando vivía Hugo Chávez. De hecho, a las últimas protestas de la oposición se unieron algunas barrios tradicionalmente chavistas, muestra de que cada vez son más los venezolanos que desean un cambio de gobierno.



Petro cuestionó el trabajo de los medios de comunicación colombianos por nos cubrir la marcha chavista como lo hacen cuando son los opositores quienes salen a las calles.



“Cuando nuestros medios solo informan sobre las movilizaciones de un bando pero no las del otro, deforman la realidad con un solo propósito: legitimar en la mente colombiana la pertinencia de una invasión extranjera genocida”, escribió en otro trino.

No apoyo a Maduro, no creo en revoluciones sustentadas en la materia prima cuyo uso intensivo puede matar la vida del planeta.



Pero apoyar una guerra o una invasión o un golpe, jamás.



Soy un demócrata https://t.co/SQcxFiNCyB — Gustavo Petro (@petrogustavo) 2 de febrero de 2019

De inmediato las críticas no se hicieron esperar. Desde ese momento lo acusaron de amigo de la dictadura venezolana y que si él llega al poder, la situación colombiana sería similar.



Pero el senador se defendió diciendo que no apoya a Maduro. Agregó que no está de acuerdo con una guerra, invasión o golpe de Estado. Además, dijo, es un “demócrata”. Y agregó en otro trino que su propuesta para finalizar la crisis venezolana es el diálogo.

Mientras Europa se une al reconocimiento de Guaidó para que convoque a elecciones y Estados Unidos hace advertencias a Maduro, como que si no se retira podrá terminar en Guantánamo, desde distintos sectores políticos colombianos le reclaman a Petro por su silencio y no ser contundente contra el régimen de Nicolás Maduro.



