¿Qué pasó en la conferencia de Uribe en la Universidad de Nueva York?

Luego de la controversia producto de la invitación de la Universidad de Nueva York al expresidente Álvaro Uribe para dar un conversatorio llamado ‘Colombia Sostenible: política, planeta y seguridad democrática’, el evento sufrió unos percances pues la plataforma tuvo fallas.

(Puede leer: Polémica por charla de expresidente Uribe en Universidad de Nueva York)



A pesar de que se viralizó un video de Iván Contreras desde Washington, uno de los ciudadanos firmantes de una carta que se oponía al evento, quien señaló que “no hay conferencia de Uribe en la Universidad de Nueva York. El foro se ha cerrado y no han permitido que Álvaro Uribe diera la charla que quiere dar”, este sí se realizó.



Desde la oficina prensa del exmandatario señalaron que la página web de la transmisión "colapsó" y por ello en medio de la conferencia se tuvo que parar. No obstante, el mandatario realizó un video que será transmitido por la universidad cuando esta lo considere.



(Puede leer: 'Terrorismo urbano se encuentra financiado por mafias de narcotráfico')

Queremos oportunidades de trabajo, queremos salud, queremos educación, eso es lo que queremos los colombianos. FACEBOOK

TWITTER

Lo cierto es que hubo problemas técnicos y no se pudo continuar con la charla.



El cierre del foro se da en medio de manifestaciones ciudadanas en Estados Unidos en apoyo al Paro Nacional en Colombia.



“No queremos nada regalado, queremos oportunidades de trabajo. Queremos salud, queremos educación, eso es lo que queremos los colombianos. Se cerró el foro y la Universidad de Nueva York no dejó que Uribe hablara”, expresó Contreras.



La página web del evento advertía que el exmandatario había sido invitado para compartir "sus conocimientos en pos de la seguridad ciudadana y ambiental en su país, la democracia más antigua de América Latina".



(Le puede interesar: Anonymous tumba la página de Presidencia)



En medio de las críticas que este evento generó, cientos de profesores, estudiantes y activistas de derechos humanos firmaron una carta en la que se oponían al evento porque este “no tiene en cuenta las consecuencias reales de las políticas implementadas”. Además, aseguran que la administración del expresidente Uribe "no contribuyó a la sostenibilidad, ni a la democracia en Colombia".

POLÍTICA@PoliticaET