Temas como la seguridad, la reactivación económica, la corrupción y Venezuela, entre otros, estuvieron dentro de los abordados anoche por los precandidatos de Equipo por Colombia, en el primer debate presidencial realizado por EL TIEMPO Casa Editorial y W Radio.



A la cita acudieron los aspirantes Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Juan Carlos Echeverry. Dilian Francisca Toro y Alejandro Char se excusaron por asuntos de agenda.



Uno de los temas más candentes del debate, moderado por el editor de este diario, Ernesto Cortés, y la periodista de W Radio Johana Fuentes, fue el de la corrupción, en el cual se habló hasta de cadena perpetua, lo que no fue compartido por todos.



En este punto algunos coincidieron en criticar duramente al exalcalde de Bucaramanga y aspirante presidencial Rodolfo Hernández, a quien Federico Gutiérrez calificó como un “falso mesías” de la lucha contra los corruptos.

Vamos a liderar un plan especial para madres cabezas de hogar. Que tengan acceso preferencial a los programas de vivienda porque les toca más duro.#BARGUILPRESIDENTE #DebatePorColombia pic.twitter.com/n6OMwNqdeJ — DAVID BARGUIL (@davidbarguil) December 16, 2021

En otros momentos del debate Gutiérrez y Peñalosa defendieron su experiencia como exalcaldes de Medellín y Bogotá, respectivamente, como carta de presentación para aspirar por la Presidencia en 2022, y Barguil enfocó varias de sus respuestas en la recuperación de la seguridad como base para el desarrollo.



Echeverry, entre tanto, habló de llevar la economía al campo, aplicar prácticas sanas en las empresas como fórmula para luchar contra la corrupción y conectar más a la Policía con la ciudadanía para que la protesta social no se convierta en violencia.

En la mayoría de los temas, los precandidatos de Equipo por Colombia coincidieron, especialmente en que ninguno haría una alianza con Gustavo Petro, pero en asuntos como el acuerdo de paz tuvieron algunos enfoques diferentes.



Entre las preguntas polémicas estuvieron si acompañarían la legalización de la droga o si restablecerían las relaciones con Venezuela, en las cuales se escucharon diferentes posiciones.



Y eso sí, todos acudieron presurosos a socorrer al exministro Echeverry cuando la silla le jugó una mala pasada, hecho por el que terminaron bromeando al final del debate.

‘En mi alcaldía hubo cero corrupción’: Enrique Peñalosa

En el tema de la seguridad, el exalcalde Enrique Peñalosa afirmó que se debe “recuperar el control sobre todo el territorio” y hacer “lo necesario para que haya seguridad y orden” en todo el país.



El precandidato también habló sobre reactivación económica y dijo que se debe mantener el crecimiento económico. Para ello, Peñalosa propuso impulsar la infraestructura como método para crear empleo.

El exalcalde de Bogotá y precandidato Enrique Peñalosa, en el debate del miércoles. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Sobre las reformas de la Policía afirmó que no apoyaría ninguna que vaya a “debilitar” la institución. Según él, los abusos de algunos integrantes de la Fuerza Pública deben ser castigados, pero se debe tener claro que una cosa es la protesta, y otra, la violencia.



En el terreno de la corrupción, reivindicó sus años como alcalde de Bogotá, en los cuales hubo construcción de obras y, según dijo, “cero corrupción”.



Peñalosa apoyó la idea de que haya cadena perpetua para los corruptos y fue uno de los más críticos con el aspirante Rodolfo Hernández, de quien dijo que era “puro show” contra los corruptos y que no tenía “nada que enseñarnos”.



Para el empleo, la propuesta del exalcalde estuvo enfocada en crear condiciones para que haya más empresas, y en el acuerdo de paz se mostró confiado en que la justicia transicional logre sus propósitos y que las Farc “cumplan con, por lo menos, la verdad” y con “entregar” sus recursos.

‘Hay que llegar donde el Estado no’: Federico Gutiérrez

“Carácter”. Esa sería la fórmula del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez para el fortalecimiento de la seguridad en el país. Según él, la gente tiene “miedo” de salir en varias ciudades y, por ello, hay que recuperar la autoridad. En este tema fue crítico de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y dijo que sitios como el Portal Américas se volvieron una “zona de distensión” dentro de la capital del país.



El exalcalde afirmó que la “única forma” de “superar la pobreza es que el país crezca en materia económica” y avanzar en la construcción de infraestructura, de la cual dijo que, si es presidente, elevará el presupuesto en esa materia de uno a tres billones de pesos.

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, en el debate de este miércoles. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Sobre el tema de la protesta social afirmó que en un eventual gobierno suyo la garantizaría, pero que “tiene que haber una línea muy clara” entre la protesta social y la violencia, la cual, para él, ocasionó fue el cierre de empresas.



Gutiérrez dijo que, si fuera por él, se debería imponer la cadena perpetua para los corruptos, en lo que lo apoyó Peñalosa, pero no tanto Barguil y Echeverry.



Y sobre otros temas afirmó que bajo ninguna circunstancia desmontaría el Esmad, que el hijo de Rodolfo Hernández “casi que legalizó la corrupción por notaría”, que la generación de empleo tiene que ir de la mano de la educación y la inserción laboral y que “los únicos” que están en paz son “los cabecillas” de las Farc que están en el Congreso.

‘Sin seguridad no hay crecimiento’: David Barguil

Para el senador y aspirante presidencial del Partido Conservador David Barguil, la seguridad es “fundamental” para que el país funcione y haya inversión y empleo. Por ello propuso identificar las zonas en las que hacen más presencia los delincuentes y “arrebatárselas”.



En este terreno, el precandidato afirmó que uno de los puntos en los que más se debe enfatizar es en atacar la reincidencia y en aumentar la inteligencia, y dijo que no puede ser que los policías “arriesguen sus vidas” para defender a los ciudadanos y capturar a delincuentes, para que estos vuelvan a las calles pocas horas después.

El senador conservador David Barguil en el debate de este miércoles. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Para la reactivación económica, el congresista afirmó que la primera fórmula es la seguridad, ya que sin ella “no hay crecimiento económico”. Agregó que se debe impulsar la construcción de infraestructura, “impulsar el potencial económico” de muchos colombianos y apoyar políticas de emprendimiento.



Barguil afirmó que por venir de una región azotada por la violencia sabe que quien ha salvado al país de “todas las guerras” ha sido la Fuerza Pública y que, por ello, hay que apoyarla en asuntos como la protesta social.



Añadió que hay “muchos políticos” haciendo “campaña” con las banderas de la lucha contra la corrupción y “luego, nada de nada”. Y dijo que, si llega a la Presidencia, acabará con las obras con anticipos, aplicará los pliegos tipo y acabará con los llamados elefantes blancos.

‘Dejemos atrás las peleas’: Juan Carlos Echeverry

El exministro Juan Carlos Echeverry propuso que, para mejorar el tema de la seguridad, se debe tener una “estrategia” y que las Fuerzas Militares y la Policía puedan “ganar las batallas” contra la criminalidad en diferentes partes del país.



Para el precandidato, quien esta semana entregó las firmas para avalar su aspiración presidencial, se debe “cambiar” la cultura de la Policía y “conectarla” más con la ciudadanía.

El exministro Juan Carlos Echeverry durante el debate de este miércoles. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En materia económica, uno de sus temas fuertes, Echeverry propuso hacer una “revolución económica” que comience desde los municipios del país, y dijo que “no basta” con crecer, sino que hay que “crear economía”.



Para ello afirmó que una decisión vital, en caso de llegar a la Casa de Nariño, será impulsar la descentralización y dejar de ver el país desde Bogotá.



Agregó que se debe aprovechar que el petróleo irá “declinando paulatinamente”, para invertir en sectores como el turismo, el agro y la industria, entre otros.



Para el tema de la protesta social, afirmó que una manera de reducirla es con una “buena economía” y oportunidades de educación.



Y puso como ejemplo de un ejercicio de concertación el reciente aumento del salario mínimo, para el que fueron capaces de ponerse de acuerdo Gobierno, trabajadores y empresarios. “Dejemos atrás la pugnacidad y las peleas, y vamos por la concordia”, afirmó.

