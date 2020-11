Jorge Robledo fuera del Polo, una división que resta a la izquierda

La salida del senador Jorge Robledo del Polo Democrático es apenas el abrebocas o la antesala de lo que puede pasar con la izquierda colombiana de cara a las próximas elecciones. Una movida que por ahora deja muchos interrogantes y una sola certeza: si la izquierda llega dividida al 2022, pone en alto riesgo la posibilidad de llegar al poder.



Esa es la percepción inicial de analistas consultados por EL TIEMPO. Sin Robledo, el Polo queda maltrecho y la izquierda enfrenta una nueva división. Robledo es el mayor elector del Polo y con él se irán buena parte de los votantes. Ya ocurrió en el pasado con otras figuras del partido como Luis Eduardo Garzón, Antonio Navarro, Clara López y Gustavo Petro, entre otros, quienes armaron toldo aparte.

El punto no es que se vayan figuras representativas de los partidos, pues esto ocurre en todas las colectividades y más en un país como Colombia, en donde pesan más los liderazgos, egos e intereses personales. De eso dan cuenta los 164 partidos y movimientos políticos que hubo en el país entre 1991 y 2018. De estos, solo 10 eran de izquierda, lo cual demuestra que las divisiones internas no son solo en ese sector del espectro político.



Así, entonces, que Robledo se fuera del Polo es algo ‘natural’ y se veía venir. En este punto, el politólogo, investigador y profesor de la Universidad del Valle Javier Duque Daza afirma que tanto en la izquierda como en la derecha hay ambiciones personales. “La política es ambiciosa por naturaleza y por definición. Un político sin ambición, pues, no es político”.

El problema para la izquierda es que sus divisiones internas la ponen al borde del abismo, algo que no pasa con los partidos de derecha, y es allí en donde la salida de Robledo los acerca al precipicio.



La diferencia está en lo ideológico en unos y el pragmatismo de los otros. “Las luchas al interior de los partidos de izquierda se tramitan de manera muy absoluta, severa y radical, es a muerte y nunca ponen de relieve los elementos que les son comunes, que son la mayoría, y entonces sobresalen son las diferencias y las diferencias los mandan al abismo”, explica Fernando Giraldo, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte.



Duque Daza agrega que en los partidos de izquierda pesan más los principios, la ideología y las concepciones, sin desconocer que también hay egos y por eso las diferencias son irreconciliables, “no se impone el pragmatismo, como en la mayoría de los demás partidos en Colombia”.

​

La derecha, dice Giraldo, “tiene una particularidad que nos la han demostrado una y otra vez, y la última fue en el 2018. La derecha se puede dividir todo lo que quiera, pero cuando sienten que está en peligro el poder que tienen en sus manos, por conveniencia se ponen de acuerdo, no saltan al vacío. Mientras que en la izquierda, aun estando cerca del poder, no tienen problema en fracturarse, o sea, todas sus contradicciones las ponen en el terreno de lo irreconciliable, de lo insalvable”.

La derecha se puede dividir todo lo que quiera, pero cuando sienten que está en peligro el poder que tienen en sus manos, por conveniencia se ponen de

Esas diferencias entre el accionar de unos y otros son precisamente las que podrían hacer que la izquierda, al llegar dividida a las elecciones del 2022, no tenga una opción clara de ganar por primera vez en la historia una elección presidencial.



¿Qué va a suceder en las próximas elecciones? Aunque como mencionamos arriba aún falta mucho trecho por recorrer y en política cualquier cosa puede ocurrir con alianzas inesperadas, ya comienzan a vislumbrarse unos escenarios, pero con muchos interrogantes para la izquierda.



Uno de esos escenarios, según Duque Daza, son los candidatos de coalición. Los líderes de la izquierda deben apelar a lo que en política se llama coordinación estratégica, “que es cuando uno ve que hay un enemigo común y que el costo de la división los destruye a todos. Eso obliga a aproximarse, y ya tienen la experiencia, que juntos le hubieran ganado a Duque”.



Giraldo insiste en que la izquierda corre de nuevo el riesgo de perder más por la ortodoxia y su fundamentalismo.



“Tiene razón Uribe cuando dice ‘ojo con el 2022’, porque el establecimiento siente que cada vez es más difícil retener el poder. Ya pasaron un susto en el 2010 y el 2018 fue un campanazo de alerta con Petro”.

