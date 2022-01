Las precandidaturas presidenciales de los aspirantes de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo y Carlos Amaya quedaron en el limbo después de que Ingrid Betancourt decidiera retirarse de la convergencia política al no aceptar el acuerdo propuesto sobre las adhesiones políticas.



El partido de la exsecuestrada, Verde Oxigeno, respaldaba la aspiración presidencial de ambos exgobernadores, al haberles dado el aval para que pudieran competir en la consulta interpartidista del próximo 13 de marzo. No obstante, después de que anunciara que seguirá su carrera a la Casa de Nariño como independiente, la situación de Fajardo y Amaya quedó en el aire.



(Lea también: Álvaro Uribe también critica a concejal del Centro Democrático).

A pesar de la incertidumbre en el ambiente político tras la decisión de Betancourt, en horas recientes se supo que Fajardo obtuvo el aval de la ASI, mientras, Carlos Amaya, tiene el aval de Dignidad, el movimiento de Jorge Robledo, también precandidato.



"Gracias a Dignidad por su solidaridad; nos permite participar en la consulta de Coalición Centro Esperanza. Con entusiasmo seguiremos representando las bases verdes que nos han honrado con su confianza. Más que nunca, enarbolamos con dignidad las banderas verdes", escribió Amaya en su cuenta de Twitter después de que Dignidad le concediera el aval.



(Le puede interesar: Nuevos dardos de Alejandro Gaviria contra Ingrid Betancourt).

Gracias a @dignidad_col por su solidaridad; nos permite participar en la consulta de @CoaliEsperanza. Con entusiasmo seguiremos representando las bases verdes que nos han honrado con su confianza.



Más que nunca, enarbolamos con dignidad las banderas verdes. #SomosVerdeEsperanza pic.twitter.com/fEYTtLHVIk — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) January 31, 2022

Por su parte, las directivas del partido escribieron en un comunicado que "reconocemos las calidades de Amaya como dirigente estudiantil, representante a la Cámara y gobernador de Boyacá que lo hizo merecedor al reconocimiento de mejor

gobernador del país. Saludamos el respaldo de un importante sector de dirigentes y simpatizantes de la Alianza Verde, denominado Verde Esperanza, a la precandidatura de Amaya. Lo cual es viable ya que este partido acordó dar libertad a sus bases para apoyar a cualquier candidato presidencial y al no contar con un candidato oficial de esta colectividad".



Por otro lado, Fajardo confirmó que la ASI avaló su precandidatura y que no estuvo de acuerdo con la decisión de Ingrid Betancourt, sobre todo porque pone "en vilo a Humberto de La Calle, que es una persona que ha hecho un esfuerzo extraordinario".



(Le recomendamos leer: ¿Participó Duque o no en política con llamada a Zuluaga?).

Humberto ha hecho un esfuerzo personal extraordinario para construir la Coalición de la Esperanza. No podemos darnos el lujo de perder una persona con sus condiciones. https://t.co/hDUEvuJpHp — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 31, 2022

Tras la salida de Ingrid, el exgobernador de Antioquia le había dicho a EL TIEMPO que "el aval no es el problema. Los problemas que tiene el país son muy grandes. El aval es problema sencillo, de mecánica, que no va a ser trascendental dentro de todo esto y se resuelve fácilmente”.



(Siga leyendo: 'Viéndonos, Petro y Uribe debe estar muertos de la risa': De la Calle).



POLÍTICA