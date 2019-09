¿Qué pasará con la curul de Jesús Santrich en el Congreso?

A pesar de haber sido suspendido como congresista por parte de la Procuraduría durante por tres meses, lo que implica que se dejarán de emitir cheques a su favor por este tiempo, en este momento Jesús Santrich aún es representante a la Cámara.

Su curul en el Capitolio fue producto del cumplimiento de los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno pasado y esta organización, los cuales le otorgaron presencia al partido Farc en el Congreso durante ocho años.



No obstante, fuentes de la Cámara aseguraron que tanto Santrich como el Partido Farc “muy pronto” perderán esa curul. Hay dos caminos en los que se está avanzando para que salga del Congreso.



La norma indica que ningún congresista podrá ser reemplazado por otro miembro de su colectividad si es condenado por “actividades de narcotráfico”, sanción que se aplicará en dos momentos, uno de los cuales es cuando “se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”.

El primer camino es la silla vacía, la cual se le aplicaría ya que Santrich se encuentra en un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia por el delito de narcotráfico. Una vez sea decretada esta sanción, se le imposibilita al partido reemplazar su escaño con otro representante.



En este punto, la Cámara de Representantes sostiene que debe haber una notificación formal de la Corte Suprema de Justicia para aplicar la silla vacía, como lo dicta el artículo 134 de la Constitución. Este proceso avanza a buen ritmo.



El otro camino es la pérdida de investidura en el Consejo de Estado, un proceso que podría tomar más tiempo.



Para que la que la conducta de un congresista –dice el Consejo de Estado– pueda ser causal de pérdida de investidura (pérdida de la curul) es necesario la acreditación de cinco elementos:



1. La inasistencia del congresista a seis sesiones.



2. Que la inasistencia ocurra en el mismo periodo de sesiones.



3. Que las sesiones sean plenarias.



4. Que en las sesiones se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura.



5. Que la ausencia no esté justificada o no se haya producido por motivos de fuerza mayor.



Estas condiciones ya fueron cumplidas por Santrich, por lo que ya se inició el proceso para decretarle la pérdida de investidura. Sin embargo, esto podría tomar varias semanas.



Mientras se surte alguna de estas dos vías, Santrich, uno de los líderes de la disidencia de las Farc y quien apareció armado en un video, este jueves, sigue teniendo el título de congresista.



Eso sí, tras la suspensión por parte de la Procuraduría, no se seguirán emitiendo cheques a su favor.



