Elecciones Colombia 2023: qué pasa si gana el voto en blanco en comicios a la Alcaldía

Este domingo 29 de octubre se realizan las elecciones en Colombia que definirán cuáles son los gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales de ciudades y municipios, y ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL), para el próximo periodo.

Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

Estos momentos son decisivos ya que los colombianos están definiendo cuáles son sus candidatos, afianzando su intención de voto para asistir a las urnas el próximo 29 de octubre en todo el territorio nacional.



Sin embargo, existe una duda general en muchas personas y tiene que ver con qué pasaría si el voto en blanco ganara las elecciones.



Inicial,ente, hay que decir que el voto en blanco está estipulado legalmente en el Decreto Ley 2241 de 1986, en su artículo 137, y establece que el: “Voto en blanco es el que no contiene nombre alguno o expresamente dice que se emite en blanco”.



Y es que de acuerdo con la sentencia C - 490 de 2011 de la Corte Constitucional el voto en blanco es “(…) una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos (…) el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector (…)”, de acuerdo con la Registraduría Nacional.



Entonces, pasando al efecto jurídico, la Constitución Política de Colombia indica que si gana el voto en blanco : “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral", según el en el parágrafo del artículo 248.

