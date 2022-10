Rodolfo Hernández, un ingeniero de 77 años, cuya única experiencia política fue haber sido alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2020, llegó a ser el segundo candidato presidencial más votado hace unos meses.



Con el 99 % de los votos contados por la Registraduría Nacional, el discurso político de Hernández obtuvó 10.532.578 de votos (47,22 %). Las propuestas anticorrupción convirtieron al exalcalde en todo un fenómeno político, que reunía el sentir de los que se declaraban en oposición de la izquierda progresista de Gustavo Petro.



Hoy el panorama es muy diferente. El excandidato presidencial anunció que renunciaría a su curul en el Senado de la República, aunque todavía no ha sido radicada; de acuerdo con la información revelada, sus intereses estarían en una eventual aspiración a un cargo regional en su natal Santander.



El partido político de Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, también ha estado en diferentes polémicas. La crisis interna se dio a conocer cuando los representantes a la Cámara Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés no fueron reconocidos como miembros de su partido a comienzos de agosto cuando recibió su personería jurídica.



Luego vino la renuncia de quien fue su coequipero y jefe de campaña, Óscar Jahir Hernández. Las razones de su distanciamiento respondieron a que "Rodolfo estaba un poco alejado de las decisiones del partido, en parte por sus obligaciones como congresista".

El analista político, Andrés Segura, explica que la Liga de Gobernantes Anticorrupción está mostrando el verdadero alcance que tiene. "Hernández llegó a ser el segundo candidato presidencial más votado por los factores sociales que se reunieron. Es así como se montó en una ola de opinión frente al de los otros rivales del presidente Petro, representando el 'cualquiera menos Petro'. En este momento su auge paró porque ya se acabaron las elecciones", enfatiza el también académico.



Sobre las razones de su descenso, Segura expresa que su partido falla por no estar organizado y ser personalista. "Tuvieron la oportunidad de organizarse como una voz relevante en el Congreso pero no lo aprovecharon. Hernández mostró que la coyuntura lo favoreció y no más", enfatiza el analista.



La lectura de Carlos Arias, catedrático de la Universidad del Externado, responde a la falta de carrera política del ingeniero. "El proyecto se deshace y se le va de las manos. Todo se evidencia en sus salidas en falso porque no tiene liderazgo, ni la conciencia política de lo que pudo haber representado para más de 10 millones de votantes en el país", declara.



Otra de las situaciones controvertidas en su partido político responde a un audio difundido esta semana por Caracol Radio. En la conversación, Rodolfo Hernández le reclama a su exfórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, por participar en acuerdos políticos en la Cámara de Representantes sin haberle informado.



“Es que usted puede decir: eso es un cambalache. Ese cambalache no me lo propongan a mí. ¿Por qué no llamamos a Rodolfo ya?”, se le escucha decir a Hernández, en el audio que reveló Caracol Radio.



Ella se defiende diciendo: “Yo no puedo cambalachar nada porque yo no tengo votos ni nada. Yo no puedo comprometerme a nada”.



Seguido a esto, el excandidato presidencial le cobra a la representante Castillo el monto que según él había invertido en su campaña, argumentando que "ya estaba ganando un sueldo como congresista".

Rodolfo Hernández junto a la senadora Angélica Lozano en la radicación del proyecto de ley en la Secretaría del Senado. Foto: Prensa Rodolfo Hernández

Frente a este caso, Segura declara que "el dinero es lo que le permitió a Rodolfo ser candidato. Hay que aceptar que toda las campañas necesitan plata y el movimiento estaba bajo las condiciones del ingeniero. Algunos partidos políticos si tienen cuenta la ideología política, pero en este caso nada estaba claro. Estos requisitos fueron poco ortodoxos".



En cuanto a la supervivencia de este proyecto político, el analista político comenta que "en Santander Rodolfo tiene una fuerza muy grande y que tendrá un protagonismo fuerte en las próximas elecciones regionales".



Por su parte, el catedrático Carlos Arias comenta que "no cree que el partido sobreviva porque no es político, sino autocrático. Falta estructura social y política que represente todos los intereses de la comunidad porque él termina siendo todo el proyecto. No hay comité de análisis que someta a discusión, así que se hace siempre lo que Rodolfo diga".



