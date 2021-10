¿Qué impacto tendría el posible regreso de Ingrid Betancourt a la política?

Ingrid Betancourt le solicitó al Consejo Nacional Electoral restituir la personería jurídica del partido Verde Oxígeno, con el cual ella fue candidata presidencial cuando fue secuestrada por las Farc.



"Radicamos ante el CNE la solicitud para restituir la personería jurídica del partido Verde Oxígeno, y retomar de cara al 2022 su misión para liberarnos de la corrupción y de la violencia. Esta es una contribución para apoyar a la Coalición de la Esperanza", trinó.



En caso de que efectivamente se restituya la personería jurídica de su partido, ¿Cómo podría impactar su regreso a la política?

De manera simbólica

Cuando era precandidata presidencial, el 23 de febrero de 2002, Ingrid Betancourt fue secuestrada por las FARC junto a su asesora Clara Rojas. Seis años después, el 2 de julio de 2008, fue liberada en la Operación Jaque, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.



De este modo, analistas aseguran que su regreso a la política tiene un fuerte significado simbólico, pues ahora se trata de una de las víctimas del conflicto armado del país, y no la representante, senadora y precandidata presidencial que conocía el país al comienzo del siglo.



Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos en Madrid conversando acerca de 'Una conversación pendiente'. Foto: AFP

"Más que en términos de votos específicos para ganar algún tipo de posicionamiento, creo que es más un tema simbólico del retorno de alguien que padeció el conflicto, que fue rescatada por el Estado. Creo que ella es un elemento testimonial. Su regreso a la política habla no solamente del regreso al electorado y a las campañas de la representación política, sino del comienzo en la política de las víctimas de las FARC”, asegura Magda Catalina Jiménez, profesora de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado.



De este modo, considera que aunque ella ya tenía una trayectoria política representativa, ahora vuelve en una posición distinta, por lo que es posible que el partido Oxigeno Verde empuje "temas que tienen que ver con víctimas y que tiene que ver con el postconflicto”.

En términos políticos

Su partido, Verde Oxigeno tenía cierta fuerza en su momento. Tras renunciar al Partido Liberal, se postuló por esta colectividad al Senado en las elecciones legislativas del año 1998, siendo electa con la primera mayoría nacional.



No obstante, el analista Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, asegura que en este momento el partido Oxigeno Verde llega con muy poca fuerza, por lo que es probable que no sume muchos votos en las elecciones legislativas del próximo año.



"El movimiento Verde Oxigeno, que estaba creciendo en el momento en que ella fue secuestrada, era igual un movimiento bastante minoritario que, si bien puede sumar algo, no es que sume mucho", indica.



Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos tras la operación Jaque, en julio de 2008. Foto: Archivo EL TIEMPO



De hecho, asegura que, contrario al Nuevo Liberalismo - que revivió hace poco después del fallo de la Corte Constitucional - Verde Oxigeno es una colectividad política que desapareció hace mucho tiempo.



"Está absolutamente desaparecido desde hace mucho tiempo, por lo cual, no es como el Nuevo Liberalismo, que de cierto modo, siguió existiendo con figuras reconocibles", indica, añadiendo que la única figura significativa que tendría la colectividad sería, hasta el momento, Ingrid.



De hecho, establece que en el momento Ingrid no tienen unos votos medibles y no puede cuantificar su apoyo. "Es un apoyo simbólico que no es cuantificable", asegura.

¿Partidos como Alianza Verde podrían mirar hacia allá?

Ingrid dijo que busca revivir su partido con el fin de manifestar su apoyo a la Coalición de la Esperanza, de hecho, los expertos aseguran que su discurso siempre se ha inclinado hacia el 'centro'.



Por eso es que algunas facciones de la Alianza Verde ya están viendo hacia allá, entre estos el sector liderado por Angélica Lozano, quien, tras conocerse la decisión trinó "celebro con optimismo que nuestro Verde Oxígeno reviva".



"Para la cooptación de listas estarán buscando personas que encabecen las listas cerradas, significativas que puedan empujar toda la lista del partido. En la vuelta que está planteando, Betancourt tiene un discurso más de centro y puede tener una resonancia con los Verdes", dice Magda Catalina.



Estrené cédula votando en 1998 por @IBetancourtCol. No fui la única, obtuvo la mayor votación a Senado.



La conocí en el 2000 y entré de lleno al Partido Verde Oxígeno. ¡Por fin tuvimos alternativa al bipartidismo!



Celebro con optimismo que nuestro Verde Oxígeno reviva💚❤️💚❤️ https://t.co/kE70kzdtxh — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) October 25, 2021

Por otro lado, Jaime Duarte considera que el apoyo de Ingrid puede generar cosas tanto positivas como negativas, pues "es una persona que ha polarizado bastante la opinión, tanto por lo que ha salido a decir en medios de cómo fueron las circunstancias de su secuestro y posteriormente de su rescate".



En todo caso, asegura que, si Verde Oxigeno desea sumar, es mejor que no se lance como un movimiento solo. "Si se quieren bancadas fuertes, hay que hacer listas de coalición, y en esas podría sumar algo más el movimiento de Ingrid, que simplemente si lanza una lista del movimiento solo”, indica.



