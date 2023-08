La guerra entre el representante a la Cámara Agmeth Escaf y el abogado Miguel Ángel del Río va más allá de una disputa entre dos miembros del Pacto Histórico y toca a dos de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro: la primera dama Verónica Alcocer y el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar.



No es un evento aislado. Se suma a una serie de duros enfrentamientos que se han dado en la coalición con la que Petro llegó a la Presidencia y deja en el aire el interrogante sobre el impacto que puede tener en las regionales de octubre, ya que la conformación de las listas a concejos y la entrega de avales a alcaldías, como en el caso de Bogotá, dejaron heridas abiertas que parecen difícil de sanar. “Fuego amigo” es una de las expresiones más usadas en el Pacto.

El choque, que tuvo un nuevo capítulo el fin de semana luego de que Escaf dijo que Del Río ofreció 500 millones de pesos para la campaña en Atlántico —en el marco de la confesión del hijo mayor del jefe de Estado, Nicolás, quien dijo que entraron dineros irregulares a esta—, se inició en 2021, cuando se definieron las listas del Pacto Histórico en Atlántico a la Cámara de Representantes. Del Río anunció que llevará estos señalamientos a la Corte Suprema de Justicia, y el congresista prefirió no pronunciarse por ahora.



El nuevo congresista por el Atlántico Agmeth Escaf y el candidato presidencial Gustavo Petro. Foto: Tomado de las redes sociales

Escaf tenía el apoyo de la esposa del entonces candidato Petro, mientras que Del Río tenía el guiño de Gustavo Bolívar, escudero del entonces senador. Finalmente, el presentador se impuso y al abogado no le quedó más remedio que retirar su candidatura. Esto, además, provocó la enemistad entre Escaf y Bolívar.



Otro de los enfrentamientos más recordados fue por la disputa de la presidencia del Senado, a la que aspiraba Bolívar, pero Petro le dio la bendición a Roy Barreras, quien desde su ingreso al Pacto tuvo una dura resistencia de los sectores más radicales. “Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sin



Un episodio similar sucedió con la presidencia de la Comisión VII de la Cámara. El Pacto acordó que Mafe Carrascal iba a ocupar esa dignidad, pero a última hora apareció Escaf y postuló su nombre y recibió el apoyo de los partidos tradicionales. Desde entonces, el expresentador es llamado ‘manguito’ en el Capitolio.

Miguel Ángel del Río y Gustavo Petro Foto: @migueldelrioabg

Asimismo, se recuerda cuando el exsenador César Pachón perdió su curul por doble militancia y afirmó que había gente dentro del mismo Pacto buscando que se perdieran curules. Fue el primero que usó la expresión del “fuego amigo”.

Son más los episodios que se han dado en la bancada, donde, incluso, hay quienes ni se hablan.



Pero en el interior del Pacto no ven las disputas, y menos el episodio Escaf vs. Del Río, como una amenaza al proyecto político. El representante Heráclito Landinez asevera que este episodio “no va a tener incidencia” en las regionales, aunque reconoce que hace “un ruido innecesario”, y le baja el tono a esta discusión.



“No es ni la principal diferencia política que existe en el interior del Pacto ni será la última. Eso hace parte de la lógica de las discusiones de una coalición con tantos partidos y tantos protagonistas”, agregó.



Pero los problemas del Pacto Histórico de cara a las regionales venían antes de este episodio. De hecho, las tensiones más grandes se han dado a propósito de las elecciones. Hubo bastantes críticas a la manera como se conformó la lista al Concejo de Bogotá y hasta se puso en duda la legitimidad de la encuesta en la que se escogió a Bolívar.



El Polo Democrático, por ejemplo, tras la controversia por la conformación de la lista en la que acusaron al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, de favorecer los intereses de su hija, se fragmentó y el senador Alexánder López tuvo que renunciar a la presidencia de la colectividad ante los cuestionamientos.

Bancada del Pacto Histórico. Foto: Pacto Histórico

Bajo este panorama, cada vez son más las dudas: ¿Esta gran coalición que le permitió a la izquierda llegar al poder pueda ser un solo partido político, o fue, simplemente, una unión temporal para que Gustavo Petro llegara a la Presidencia?



El expresidente de la Cámara David Racero se atrevió a predecir hace unos meses, en entrevista con EL TIEMPO, que el Pacto “tiene que pensar que su proyecto va más allá de los cuatro años del presidente Gustavo Petro. Y esa pregunta implica unas discusiones muy profundas: ¿el Pacto Histórico fue solo coyuntural para la campaña presidencial o el movimiento sí se está pensando como un proyecto de país de largo aliento? Debemos volvernos un partido único con un proyecto o en las próximas elecciones desaparecemos”.



Pero con esta serie de disputas, cada vez son más las diferencias, salvo cuando se trata de votar por los proyectos del gobierno de Gustavo Petro.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA