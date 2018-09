¿Qué hay detrás de los trinos cruzados entre Claudia López y Petro?

"Querido Gustavo si insistes en mezclar y sujetar acuerdos puntuales para el 19 a compromisos para apoyar tu Presidencia en el 22 vas a obstruir cualquier confluencia. Respetar la independencia y autonomía de otros proyectos políticos y separar 19 del 22 es necesario para avanzar".

Querido Gustavo si insistes en mezclar y sujetar acuerdos puntuales para el 19 a compromisos para apoyar tu Presidencia en el 22 vas a obstruir cualquier confluencia. Respetar la independencia y autonomía de otros proyectos políticos y separar 19 del 22 es necesario para avanzar. https://t.co/MgJwkQWdPx — Claudia López (@ClaudiaLopez) 27 de septiembre de 2018

Si claro, por eso hay que construirla paso a paso empezando por confianza y respeto. Pretender que desde ya todos se subsuman en la Colombia Humana y la candidatura de Gustavo/22 es la mejor manera de anular que surja cualquier confluencia. No construye confianza sino aprehensión — Claudia López (@ClaudiaLopez) 27 de septiembre de 2018

Esos dos trinos de la exsenadora Claudia López fueron la respuesta a otro del senador Gustavo Petro, en el que el líder de la Colombia Humana planteó "una gran confluencia democrática que pacte consultas para candidaturas únicas al poder local y consulta para la gran unidad democrática de cara a la presidencial del 2022".

Proponemos una gran confluencia democrática que pacte consultas para candidaturas únicas al poder local y consulta para la gran unidad democrática de cara a la presidencial del 2022.



Una confluencia que sea capaz de movilizar las ciudadanías libres a las urnas y a las calles — Gustavo Petro (@petrogustavo) 27 de septiembre de 2018

Aunque los dos líderes políticos estuvieron en la misma orilla (la candidatura de Petro) en la segunda vuelta presidencial de junio pasado, sus últimos mensajes y otros anteriores reflejan, en primera instancia, la puja que se vive entre los verdes y los llamados progresistas por el siguiente 'premio mayor' en la política colombiana: la elección de Alcalde de Bogotá, en octubre de 2019.



Catapultada políticamente por los buenos resultados de la candidatura de Sergio Fajardo (de la que fue fórmula vicepresidencial) en primera vuelta presidencial, Claudia López se mostraba como firme aspirante a suceder a Enrique Peñalosa para el periodo 2020-2023.



En esas votaciones, la participación en Bogotá fue la más alta desde que se llevan registros: 64,9 por ciento. Se llegó a los 3’704.908 sufragios. Y de esa torta los 'verdes' se quedaron con el 33,7 por ciento de los votos (1’240.000 votos). Sacaron 142 mil votos más que Petro, cuyo principal fortín electoral está en la capital de la República, de la que fue alcalde entre el 2012 y el 2015.



El exalcalde ya tiene dos fichas posibles para volver a quedarse con Bogotá. Por un lado, el concejal Holman Morris y por el otro su exsecretario de Gobierno, Jorge Rojas. Pero si, como todo parece indicar, los verdes se deciden a ir por la Alcaldía, a Petro le puede quedar muy difícil sostener un candidato propio, mucho más si se tiene en cuenta que el uribismo y el peñalosismo también están moviéndose para consolidar candidaturas ganadoras para octubre del 2019.

En ese escenario, sacrificar a sus alfiles en Bogotá para asegurar el apoyo de los verdes de cara a las presidenciales del 2022 podría parecer aceptable para Petro. Pero los resultados de la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto pasado, cuya cara más visible fue Claudia López y que tuvo el apoyo de 11,5 millones de colombianos, terminaron de complicar las cosas entre las dos fuerzas.



El éxito de la consulta y sus consecuencias políticas (literalmente, todos los partidos y el Gobierno terminaron montados en el bus de las propuestas contra la corrupción), según fuentes cercanas a la exsenadora, han puesto a pensar a López no ya en la Alcaldía de Bogotá sino en una eventual candidatura presidencial para el 2022.



De ahí su afán por no dejarse matricular por la Colombia Humana y su mensaje, reiterado en varios escenarios, de que la oposición política al gobierno de Iván Duque y al uribismo no la encarna solo el senador Gustavo Petro.



