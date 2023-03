Luego de que Álvaro Uribe Vélez lanzó 14 conclusiones –entre ellas, varias críticas– sobre la reforma laboral que radicó el Gobierno en el Congreso el pasado miércoles, el presidente Gustavo Petro, a través de su Twitter, le dio la razón al jefe natural del Centro Democrático en una de las propuestas, en lo que parece una muestra más del cambio en el tono de la relación entre ambos.



“Proponemos como alternativa que se promueva un acuerdo quinquenal de incremento salarial y de productividad sin complicar más las normas laborales”, propuso Uribe durante el foro.



Si bien Petro cuestionó varias de las apreciaciones de Uribe, con esta coincidió. “No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo con la productividad, lo propuse en campaña y convengo con Uribe”, trinó; sin embargo, aclaró que ese artículo “debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla”.

Otros episodios confirman una fase más cordial en su relación. Foto: Presidencia de la República

Este es el más reciente episodio de una relación que en los últimos meses –sobre todo después de la llegada de Petro al poder– ha mutado. De hecho, ya han tenido la posibilidad de conversar en tres reuniones privadas que han sido calificados como “sinceras y respetuosas” y en donde hicieron, por ejemplo, un llamado a la no estigmatización.



No queda claro si hay una especie de ‘pacto de no agresión’ –como sí lo hubo entre la alcaldesa Claudia López y Petro, quien, pese a no tener diferencias tan grandes, tienen un historial de declaraciones cruzadas–, pero es evidente que, si bien siguen existiendo críticas, el lenguaje y el calibre de las declaraciones no son el mismo de hace años.

Desde ambos sectores del espectro político también hay acercamientos. Muestra de ello es la llegada de José Félix Lafaurie como negociador de paz con el Eln, o la declaración del senador Iván Cepeda en entrevista con EL TIEMPO en donde dice que hay cabida dentro del Acuerdo Nacional para Uribe. “Sí, por supuesto que cabe. Es más, no hacia futuro, no lo digo como una aspiración, sino que ya está involucrado”, dijo el senador.



Para Carlos Andrés Arias, docente de la maestría en comunicación política de la Universidad del Externado y gerente de la firma Estrategia y Poder, en el cambio de tono de Uribe puede haber un interés con miras a las elecciones regionales.



“Esta fase de la relación podría finalizar una vez arranque el debate por la elección de un nuevo fiscal general. No encuentro ningún tipo de sincronía política, ideológica, programática y tampoco un acuerdo para proteger la institucionalidad del país”, dijo.



Por su parte, Patricia Muñoz Yi, profesora de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, opinó que para el Presidente acercamientos como las reuniones con Uribe pueden ser un intento por buscar “niveles de acercamiento que le garanticen unos básicos de gobernabilidad y unos básicos de respaldo ante la opinión pública”.



En mi presencia ningún insulto al Presidente de la República. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos está bien pero ningún insulto.



Nosotros tenemos un deber con este país y yo a los 70 años lo quiero cumplir pic.twitter.com/ba0h8RlY8E — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 25, 2023

Lucha de argumentos



Otros episodios confirman una fase más cordial en su relación. En febrero, durante un evento del Centro Democrático, y ante los gritos de una persona que llamaba guerrillero al Presidente, Uribe salió en su defensa. “En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos, pero ningún insulto”, dijo.



Al respecto, Muñoz concluye: “No es raro que ocurra en este momento. Los actores políticos siempre maduran hacia niveles de pragmatismo. Entienden que en el diálogo y en los acercamientos hay oportunidades”.



Y, durante las últimas semanas, en medio de la tormenta política que atraviesa el jefe de Estado por las acusaciones en contra de su hijo, Nicolás Petro, tuvo palabras de apoyo para dos de los descendientes del mandatario. “Yo soy padre y abuelo, mis hijos y nietos han recibido injustamente los ultrajes de algunos adversarios míos. Mi familia ha sentido el dolor. Por eso me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro y de Andrea Petro”, trinó.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA

