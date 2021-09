¿Qué es la paridad de género y cómo puede influir en las elecciones 2022?

En 2020 el Congreso aprobó en la reforma al Código Electoral, la conformación del 50 por ciento por ciento de mujeres en las listas a corporaciones públicas de elección popular.

A partir de esta iniciativa, se modifica la reglamentación para la participación de las mujeres en los niveles decisorios en las diferentes ramas y órganos del poder público en Colombia, que estableció mínimo el 30 por ciento con la ley 581 del año 2000 y la ley 1475 de 2011 en los listados de candidaturas.



(Puede leer: En vivo: oposición señala que Abudinen es 'responsable de corrupción')



El artículo en uno de sus parágrafos prevé la “revocatoria de inscripción de las listas que no cumplan con la cuota de género”.



En esta reforma no fue incluida la medida como la alternancia (listas intercaladas entre hombres y mujeres).



De cara a las próximas elecciones, esto podría empezar a regir. No obstante, la Corte Constitucional lo sigue revisando y aún no se sabe si aplicará para las elecciones del 2022.



Hay que recordar que la paridad de género, según el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), señaló que es una "medida democratizadora que implica la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los procesos decisorios del

ámbito público y privado. Entendida como una meta a la que aspiran los poderes públicos como fundamento de su legitimación democrática y a través del impulso del Estado, debería igualmente constituir una aspiración del sector privado, académico, sociedad civil, etc”.



(Además: Los nombres más raros que registraron en Colombia en 2020)



De otro lado, desde el 2020 la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer puso en marcha la ‘Escuela de Mujeres lideresas por Colombia’, en articulación con la Universidad Sergio Arboleda y la Fundación Hanns Seidel, con el objetivo de fortalecer el empoderamiento, liderazgo y rol de las mujeres dentro de las esferas de intercambio colectivo y de generación de soluciones para los problemas públicos territoriales, nacionales e internacionales.



POLÍTICA