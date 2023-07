El voto fraudulento hace parte de los delitos contra los mecanismos de

participación democrática que pueden afectar la transparencia del proceso electoral del próximo 29 de octubre y en esa medida debe conocerlos y estar atento para evitar cualquier irregularidad.



¿Qué es el voto fraudulento?

El voto fraudulento se puede cometer con tres tipos de acciones: cuando se suplanta a un elector, cuando se vota más de una vez o cuando se vota sin tener derecho a hacerlo.

El Consejo Nacional Electoral dice que si una persona comete uno de estas tres acciones incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Misión de Observación Electoral (MOE) señala que, por diversos motivos, cualquier persona, incluyendo menores de edad, puede cometer este delito. "Una persona tiene derecho a votar únicamente en el puesto y mesa en la que se encuentra inscrita. En esa medida, poco importa si es o no mayor de edad, si no está inscrita en esa mesa en particular no podrá votar y en caso de hacerlo estaría cometiendo el delito de voto fraudulento", dice la entidad.



Por otro lado, la MOE indica que como consecuencia de algunas condenas, las personas pueden ser sancionadas con lo que se denomina pérdida de derechos políticos. Esta condena suspende o elimina, según sea el caso, la posibilidad de participar de la vida política del país, lo que incluye las elecciones.

Favorecimiento al voto fraudulento

Cuando se permite que cualquiera de las conductas que constituyen el voto fraudulento ocurran, a esto se le llama favorecimiento al voto fraudulento. Es decir, solo lo pueden cometer los servidores públicos, sabiendo que una persona

está cometiendo el delito de voto fraudulento y no haga nada por evitarlo o propicie

la conducta.



"Por ejemplo, los primeros que podrían ser juzgados por favorecimiento de voto

fraudulento son los jurados de votación al no impedir que una persona suplante a un votante, vote más de una vez o vote sin tener derecho a hacerlo", explica la MOE.



Al cometer este delito la persona se expone a una pena de prisión que entre cuatro (4) y ocho (8) años.



Cómo prevenir

1. Verifique su registro electoral: Antes de las elecciones, verifique que esté correctamente registrado como votante, mirando que sus datos personales y dirección estén actualizados.



2. Informarse sobre el proceso electoral: Asegúrese de conocer los requisitos para votar en el país (podrán votar los colombianos y los extranjeros residentes en Colombia mayores de 18 años que estén habilitados en el Censo Electoral) así como la fecha, el lugar de votación y los documentos necesarios.



3. Proteja su información personal.



4. No acepte sobornos o regalos.



5. Reporte actividades sospechosas: Puede acudir a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral – URIEL, a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Contraloría.

