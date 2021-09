¿Qué es el feminismo y cuáles son sus variantes?

Según la Real Academia Española (RAE) el feminismo es “el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”.



ONU Mujeres define al feminismo como “defensa de la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto al hombre”.



Algunas autoras sitúan su origen a finales del siglo XIII, pero su aparición como movimiento colectivo se inició en Nueva York en 1848, cuando las mujeres empezaron a demandar la igualdad de género, la no discriminación y reclamaban el derecho al voto. En Latinoamérica el su surgimiento de movimientos feministas empezó en Argentina, Brasil y Chile.



Ahora, aunque el feminismo es un concepto universal que busca poner fin patriarcado para lograr la equidad de las mujeres en la sociedad, existen variantes o diferentes tipos de feminismo, que pueden ser entre 15 y 18.



Tipos

Feminismo filosófico

Es aquel cuyo propósito es reflexionar sobre la idea, concepto y función de la mujer dentro del orden social. Propone la revisión de la historia de la filosofía, de donde el rastro de la mujer fue borrado. Ha servido de fundamento y justificación para los diferentes movimientos feministas.



Feminismo radical

Conocido también como ‘radfem’, surge en la década de 1960, y aunque su nombre lleve a pensar en posiciones ‘duras’, está muy lejos del extremismo. Su nombre proviene de la palabra “raíz”, ya que su objetivo es indagar en las raíces de la opresión a la mujer, que según sus seguidoras se origina en el ordenamiento sociopolítico y económico, del cual derivan prácticas discriminatorias como el racismo y el clasismo.



Feminismo abolicionista

Esta variante del feminismo lucha contra la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino y toda forma de trata de las mujeres; y busca la abolición de la prostitución, de donde deriva su nombre. También se opone a la subrogación gestacional (vientre en alquiler) y a la pornografía.



Feminismo liberal

Pretende el reconocimiento y la aceptación de las capacidades de las mujeres en actividades y trabajos que históricamente se han asociado a los hombres, y en ese sentido, promueve leyes de inclusión que puedan favorecer la igualdad de oportunidades.



Feminismo de la igualdad

Esta vertiente del feminismo está comprometida en promover prácticas sociales de igualdad entre hombres y mujeres, partiendo de la base de que las diferencias entre géneros son estrictamente culturales. Esto supone la pretensión de consolidar un nuevo ordenamiento social con base en valores democráticos e igualitarios.



Feminismo de la diferencia

Parte del psicoanálisis y del concepto de otredad. Considera a la mujer como un ser absolutamente otro, como una especificidad no igualable al varón.



Feminismo científico

Se basa en la biología y psicología evolucionista. Se opone a la idea de que las únicas diferencias entre hombres y mujeres sean culturales, ya que reconoce las diferencias biológicas. Y asume que tales diferencias no justifican la desigualdad entre los géneros y que, por lo tanto, es necesario construir una sociedad inclusiva en materia de derechos.



Feminismo marxista

En esta vertiente es fundamental la reflexión sobre los modos de construcción del poder en la sociedad a partir de la teoría Marx. Hace énfasis en las realidades materiales y las condiciones económicas que pueden actuar como perpetuadoras de la opresión. Y toma en cuenta el modo en que influye el capitalismo como sistema dominante en la hegemonía del patriarcado.



Feminismo anarquista

Es una filosofía política de la lucha por la igualdad de género que toma como referencia los postulados de la ideología anarquista. Desde su punto de vista, el anarquismo es favorable al feminismo toda vez que cuestiona los diferentes modos de control social, de los que el patriarcado es una expresión.





Feminismo negro

Nace de la situación de las minorías raciales, cuya discriminación y marginación social son agravantes de la condición de subalternidad de las mujeres afrodescendientes en la sociedad. Para sus seguidoras, el racismo, además del patriarcado, tiene una influencia en el ordenamiento del poder y los roles de género.



Feminismo lésbico

Se sustenta en la naturalización de la normatividad sexual, específicamente de la heterosexualidad. Entiende que la naturalización de esta última favorece el concepto de los roles sociales acordes al género. Por ejemplo, que las mujeres deben ocuparse de las labores del hogar mientras los hombres deben ser proveedores.



Feminismo cultural

Reúne diferentes tendencias que proponen el desarrollo de la mujer en el marco de una contracultura de lo femenino. Considera a la mujer moralmente superior al hombre, y ve en ella un vínculo con la naturaleza especial por su condición de madre.



Feminismo separatista

Basa parte de sus reflexiones en las teorías del feminismo lésbico. Pero, se diferencia en que propone la separación de hombres y mujeres como única forma para que las mujeres alcancen su potencial. Y dentro del feminismo separatista existen dos tendencias: el separatismo general y el separatismo lésbico.



Ciberfeminismo

Estudia cómo se construyen las nociones de género en las redes sociales y el ciberespacio en general, cuyas condiciones y prácticas permiten burlar la concepción tradicional de los roles de género.



Ecofeminismo

Este se relaciona con el estudio y protección del medio ambiente. Identifica una analogía entre la explotación indiscriminada del ecosistema por parte del capitalismo, y la explotación del cuerpo femenino en el orden patriarcal, de manera que considera al capitalismo y al patriarcado expresión de un mismo fenómeno.



Feminismo disidente

Agrupa a las mujeres que se distancian de algunos objetivos o métodos de otros feminismos. No es unificado. Algunos sectores relativizan el peso del patriarcado en la opresión femenina, otros cuestionan la necesidad de modificar el código civil.



Feminismo provida

Se pronuncia en contra del aborto al mismo tiempo que avala el resto de la agenda feminista. Argumenta que el principio de igualdad debe pasar por el respeto a la vida de los más vulnerables, lo que incluye a los no nacidos. Esta corriente no es reconocida por el movimiento feminista en pleno, ya que para este, la obligatoriedad de un embarazo en contra de la voluntad de la mujer, reproduce la estructura del pensamiento patriarcal.



