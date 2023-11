¿Qué efectos tiene para el Gobierno una salida de verdes y liberales de la coalición?

En estos momentos, la Alianza Verde está decidiendo su futuro frente al gobierno Petro. En una reunión en el Club de Ingenieros, las bancadas de Cámara y Senado discuten si siguen en la coalición oficialista o pasan a la independencia. Desde hace varios meses, en la Alianza Verde han aumentado los sectores que piden marcar distancia significativa con el Ejecutivo, y esto se intensificó con las declaraciones del pasado miércoles del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.



La expectativa por la determinación de los ‘verdes’ creció por la carta del expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, al presidente Gustavo Petro en la que plantea que los ‘rojos’ también se irían oficialmente de la coalición: “Creo que será poco menos que imposible explicar que el Partido Liberal sea aún de la coalición de gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia”, dijo en la misiva.



Aunque concretar el escenario planteado por el expresidente podría tomar aún meses y dependerá de la decisión de los congresistas, el sector gavirista del liberalismo sigue firme en sus críticas a varias de las iniciativas del Ejecutivo.

Césa Gaviria, expresidente de Colombia. Foto: Prensa Cámara

En ese partido, en todo caso, sigue siendo fuerte el sector afín a Gobierno, sobre todo en la Cámara presidida por Andrés Calle. En ese sentido, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, recordó ayer que el senador Alejandro Carlos Chacón reconoció que la carta no fue consultada con todo el partido.



A la espera de lo que ocurra con verdes y liberales –esta última, una decisión que podría llegar comenzando el 2024–, la posible independencia de verdes y rojos pondría al Pacto Histórico como única fuerza política del Gobierno en el Congreso. Un escenario impensado hace apenas nueve meses, cuando el Gobierno aún tenía andando la aplanadora legislativa. De los partidos de la coalición, primero se fueron los conservadores, luego ‘la U’, después la ASI y ahora queda por ver el rumbo que tomen verdes y liberales.



Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que el panorama legislativo cambie dramáticamente, al menos no en el corto plazo. “Los liberales y verdes en realidad están divididos en los votos; entonces, que se declaren oficialmente independientes no cambia sus posiciones”, expresó el analista político Yann Basset. Una opinión con la que coincide el analista Héctor Riveros, quien recuerda que a pesar de que los dos partidos aparecen aún como de la coalición, muchas de sus actuaciones son más parecidas a las de partidos independientes.

Carolina Giraldo y Alejandro García Rios. Foto: Redes sociales (X)

Es la misma lectura que hace un senador liberal, que destaca que abandonar eventualmente la coalición de Gobierno no tiene muchos efectos debido a que la colectividad, en la práctica, se ha comportado como un partido independiente en sus votos y así también ha sido el trato desde el Ejecutivo. Esto significa que los 46 votos liberales y 23 verdes que hay en el Congreso no pasarían a estar en contra automáticamente, sino que se mantendrían en la misma lógica del presente.



Sin embargo, el paso a la independencia de cualquiera de las dos o ambas colectividades sí da un duro mensaje al gobierno. Así lo señala el profesor Juan Federico Pino, de Flacso Ecuador, quien dijo que esto “refleja los problemas de construcción del acuerdo nacional”. A esto añadió: “Muestra mayor debilidad del gobierno para sacar su agenda. Es una intensificación del aislamiento del presidente, incluyendo de aliados lógicos, como los Verdes”.



Tanto Basset como Riveros señalaron que puede haber complicaciones para la administración Petro en el orden burocrático. Para el primero, el estatuto de oposición es claro en que no se pueden nombrar funcionarios de los partidos independientes, por lo que esto limitaría la capacidad de negociar del gobierno en la entrega de cargos y reduciría aún más el espectro ideológico del Ejecutivo. Riveros apuntó a que, bajo esa misma ordenanza, sería un problema si se interpreta que verdes, como Carlos Ramón González (director del Dapre), deben también salir del Ejecutivo.